Sanción del Concejo

En qué consiste el plan para ampliar la red de los desagües cloacales hacia más barrios de Santa Fe

Se facultó al Ejecutivo a celebrar acuerdos con ASSA para concertar la extensión de obras de infraestructura de cloacas. Las inversiones serán del municipio, la prestataria y de los vecinos, por el sistema de contribución de mejoras.