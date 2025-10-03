En qué consiste el plan para ampliar la red de los desagües cloacales hacia más barrios de Santa Fe
Se facultó al Ejecutivo a celebrar acuerdos con ASSA para concertar la extensión de obras de infraestructura de cloacas. Las inversiones serán del municipio, la prestataria y de los vecinos, por el sistema de contribución de mejoras.
Cabe recordar que en un 30% del ejido urbano de Santa Fe no existe este servicio básico esencial. Las obras de ampliación se podrán ejecutar en aquellos que cuenten con la factibilidad de ampliación del servicio, “conforme al Plan Director de Expansión del Sistema de Redes Cloacales vigente, y a las futuras revisiones que se realicen sobre el mismo”, dice el despacho aprobado.
En concreto, se modificaron varios artículos la Ordenanza N° 11.938 (de 2013), la cual declaró como “Política de Estado” a “la planificación, proyección y ejecución de obras de expansión de red de desagües cloacales, conexiones domiciliarias, infraestructura básica, conductores principales y estaciones de bombeo de la ciudad”.
Contribución de mejoras
En los acuerdos entre el municipio y ASSA, se determinará el porcentaje del costo de la obra a cubrir y prorratear entre los beneficiarios por el sistema de contribución de mejoras.
“En ningún caso el porcentaje a financiar por el Sistema de Contribución de Mejoras (que abonarán los vecinos por la obra de cloacas) podrá exceder del 50% del costo total de la obra individual determinada en el respectivo acuerdo complementario”, agrega el texto aprobado.
El monto de la contribución de mejoras (de pago obligatorio y exigible) a cada beneficiario resultará de multiplicar la cantidad de Unidades Tributarias (UT) asignadas al valor total de su inmueble.
Ese valor se determina por una escala que comprende la superficie de terreno y mejoras y los metros lineales de frente, además de otros criterios técnicos como la tipología de vivienda, etcétera. A su vez, la Municipalidad afrontará la parte que le corresponda por los inmuebles de su titularidad.
Una vez concluida y habilitada la obra de red cloacal, los beneficiarios de los inmuebles alcanzados por ésta se verán obligados a efectuar la conexión domiciliaria. “Esta obligatoriedad resulta inherente a la condición de beneficiarios del servicio; busca asegurar la efectiva prestación del mismo y la adecuada operación del sistema”
Esto se fundamenta “en razones de salubridad y de protección ambiental que imponen al Estado el deber de garantizar condiciones adecuadas de higiene, saneamiento y preservación del entorno urbano. A tales fines, el Ejecutivo podrá gestionar líneas de microcréditos ante entidades bancarias”, agrega luego.
Inversiones estatales
Lo que se mantuvo fue el acuerdo de cooperación entre la Municipalidad capitalina, hoy a cargo de Juan Pablo Poletti, y la prestataria de agua y cloacas provincial. En dicho acuerdo, las partes se comprometen a asignar los recursos económicos para la expansión de la red de desagües cloacales de la ciudad en los sectores más vulnerables.
“Las partes entienden la conveniencia de celebrar un Acuerdo Marco cuyo objeto sea la ejecución y el financiamiento de las obras de expansión de redes cloacales para toda la ciudad de Santa Fe mediante un régimen solidario y equitativo que, en forma proporcional, organice distintas clases de aportes destinados a la cobertura integral de las obras”, dice este convenio.
“ASSA expresa su disposición a aportar recursos para cubrir parte del costo total de las obras de expansión cloacal que puedan ejecutarse (…)”. Y el municipio local “se compromete a destinar recursos de su planificación presupuestaria anual para cubrir parcialmente el costo de las mismas”, aduce luego.
En el recinto
La concejala oficialista María Beatriz “Titi” Barletta consideró que esta sanción busca “volver a poner en marcha una herramienta que se utilizó durante mucho tiempo (contribución de mejoras) para volver a ampliar la red de cloacas. Todavía es una deuda pendiente que tenemos con muchos barrios de la ciudad”, admitió.
“Creo que actualizar la ordenanza (11.983) es una herramienta para que la ampliación de la red cloacal sea más ágil, sea más útil. Y, sobre todo, que se transforme en una política de Estado y no en la decisión de un gobierno de turno. Es la forma de poder dar la respuesta a todos los vecinos de la ciudad con este servicio esencial”, enfatizó.
Por su parte, el radical Lucas Simoniello dio un contexto de este tema, sobre el cual trabajó mucho: “A las cloacas las tenemos que hacer con el recurso de cada uno de los vecinos y con un Estado eficiente, que pueda ampliar la red de desagües cloacales y llegar a más barrios de esta capital”.
Y dio un dato clave: “Entre 70 y 80 mil pesos por mes están pagando una familia sólo para que le destapen el pozo negro de su casa”. En este sentido, ponderó el sistema de contribución de mejoras. “Esto se financia con el aporte de las tarifas, con el aporte de los materiales de la empresa prestataria del servicio y con un aporte de los beneficiarios”.
Al hablar con el vecino común, contó que la frase repetida es: “‘Yo no quiero que me regalen nada, quiero pagarlo. Porque lo único que quiero es tener cloacas’. La gente sabe que es conveniente hacer esta obra, aportar para que el sistema solidario funcione y dejar de tener esos pozos negros que contaminan y que tan mala calidad de vida traen”, cerró.
