El Municipio de Santa Fe definió el nuevo diseño que tiene la bandera oficial de la ciudad: cómo es

A través del Decreto N° 00094/2025, que consta en el último Boletín Electrónico Municipal, el gobierno local, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, aprobó y definió el nuevo diseño de la bandera oficial de la ciudad capital.
A través de un decreto, la Municipalidad determinó las nuevas características (pictóricas, representativas y simbólicas) con que contará la bandera de esta capital. La propuesta ganadora había sido sometida a una “revisión técnica”.
Cabe recordar que la propuesta ganadora, luego del concurso realizado, fue del joven Jeremías Martínez De Mattia, quien participó bajo el seudónimo “Guardián del Colgante”. La bandera oficial fue presentada el 16 de noviembre de 2024, en el marco del 451º aniversario de la fundación de Santa Fe.
El dictamen del jurado había destacado que la propuesta ganadora “se articula a partir de una sintaxis clara y contundente, con una gama cromática que se asocia a la Bandera Nacional en su diseño original, rememorando la tradición belgraniana; que su franja celeste representa los ríos Paraná y Salado, así como la Laguna Setúbal, mientras que el blanco expresa paz, pureza e integración”.
“El emblema central, enmarcado por laureles, reproduce el Puente Colgante ‘Ing. Marcial Candioti’, símbolo de unión e integración; y que en la base de los gajos se representa el libro de la Constitución Nacional, reafirmando la condición de Santa Fe como 'Cuna de la Constitución Nacional’”, agregaba luego.
Sin embargo, “pasaron cosas”. El aludido decreto, en sus considerandos, explica que la Dirección General de Comunicación Pública y Relaciones Institucionales llevó adelante un “procedimiento de revisión y adecuaciones técnicas” de la propuesta ganadora.
Esto a los fines de “garantizar la reproducción técnica y la adaptabilidad del diseño a diferentes tamaños, materiales y medios de reproducción -bandera estampada (mástil) y/o bandera de ceremonias, corbata y tahalí (bordados)-”.
En virtud de todo ello, “corresponde aprobar el diseño de la Bandera de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y de su versión de Ceremonia. A propósito de esto, “resulta procedente dictar el presente decreto ad referéndum (a consideración) del Concejo Municipal”. Esto último es un paso meramente administrativo.
El texto aprueba, con todo, el nuevo diseño de la bandera de la ciudad capital; establece que la Bandera de Ceremonia de esta capital se confeccionará conforme el diseño aprobado en los anexos (del decreto), respetando las proporciones y materiales protocolarmente establecidos”.
También se instruye a la Dirección General de Comunicación Pública y Relaciones Institucionales a realizar “la difusión institucional, confección y resguardo del paño oficial de la Bandera Municipal”. Como se dijo, dicho decreto se dicta ad referéndum del Concejo.
El Concurso “Bandera de mi Ciudad” fue dispuesto por ordenanza N° 11.046, sancionada por el Legislativo local. Esa norma había establecido la creación de la Bandera Municipal “encomendando al Ejecutivo la convocatoria a un concurso público para determinar su diseño y características”.
Así, se realizó la convocatoria del concurso (Decretos N° 00071/24 y N° 00089/24). Participaron 60 propuestas y, cómo se dijo, la seleccionada como ganadora fue presentada bajo el seudónimo “Guardián del Colgante”, de autoría de Jeremías Martínez De Mattia.
Este diseño puede verse en la imagen que acompaña este artículo. Martínez De Mattia utilizó un estilo directo en su composición, pero no por eso menos atractivo, todo lo contrario. Se ven el Puente Colgante, el río, los laureles y la Constitución Nacional, símbolos muy caros al ser santafesino.
En el nuevo diseño establecido por el comentado decreto municipal, como puede verse en la otra imagen que acompaña esta nota, se modifica el diseño del Puente Colgante; el tamaño azul que representa el río es más chico que el diseño anterior; se cambia el formato de la Constitución (se le agregan letras) y quedan más chicos los laureles.
Además, se establecen los criterios para la presentación de la insignia en ceremonias. Las medidas serán de 190 por 140 centímetros (largo por ancho); la tela, de gross; los colores, blanco puro, cerúleo, castaño, laurel y verde neutro; el bordado sólo al frente.
Respecto de la corbata y moño, los colores son iguales a la bandera; la medida, de 107 por 10 centímetros (largo por ancho); las medidas de la corbata, 50 por 10 centímetros (largo por ancho); el ornato, con fleco de gusanillo de 7 centímetros de ancho de hilo metálico con baño dorado y los años 1573 y 1853, bordados en oro, de 6 centímetros de altura.
El Tahalí tendrá como medidas 10 centímetros de ancho, terminando en una cuja forrada, con tela de cuero forrado en terciopelo o seda, y los colores serán iguales a la bandera.
