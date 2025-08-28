Ciudad de Santa Fe

Tras los manda peatones, harán una readecuación de la cartelería vial en la Av. Alte. Brown: los detalles

Los trabajos incluyen el movimiento de carteles -a ubicarse el cantero central de la Avenida, a la altura de Ruperto Godoy-, sobre nuevas columnas de hormigón. El presupuesto, de $12,6 millones.