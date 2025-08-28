Tras los manda peatones, harán una readecuación de la cartelería vial en la Av. Alte. Brown: los detalles

El presupuesto oficial es de 12.645.146 millones, y el plazo de ejecución será de 20 días corridos. Cabe recalcar que estos tres lugares cuentan con un alto flujo vehicular, con lo cual se vuelve imprescindible hacer la readecuación de la señalética que necesitan todos los conductores para transitar con seguridad.
La obra consiste en el retiro (previo desarme) de dos carteles “tipo bandera, traslado y montaje completo, en una única base combinada de hormigón armado a ejecutar en el nuevo emplazamiento”.
Los carteles a trasladar están ubicados actualmente en la Av. Leandro N. Alem, sentido oeste, a la altura del Grupo Sancor Seguros; y en el acceso a la Autopista Rosario-Santa Fe, en sentido oeste, a la altura de 27 de Enero.
“Ambos carteles serán reubicados en el cantero central de la Av. Alte. Brown, a la altura de la calle Ruperto Godoy”, especifica el pliego de bases, condiciones y especificaciones técnicas. Está frente al Parador Paseo de la Costanera Oeste.
Manda peatones
Este movimiento de la cartelería vial tiene estrecha relación con los manda-peatones ejecutados por el municipio capitalino. Por la ubicación, tales dispositivos reductores de velocidad se ubican desde el Faro hasta Javier de la Rosa.
Postal aérea de la avenida de la Costanera Oeste. Crédito: Manuel Fabatía
Son tras ejecutados por el municipio: a la altura de calle Patricio Cullen, de calle Calcena y de calle Obispo Príncipe, sobre la Av. Alte. Brown de la capital provincial, muy cerca de donde se instalará la nueva cartelería.
Los otro cuatro manda-peatones están comprendidos dentro de la obra de puesta en valor del cantero central de la Avenida 7 Jefes, que ya se ejecuta, como contó oportunamente El Litoral, y que son obras contempladas dentro del Acuerdo Capital entre el Gobierno Provincial y el municipio santafesino.
Especificaciones técnicas
Según el pliego, primero se ejecutarán todas las tareas preliminares que se deberán tener en cuenta, tales como carteles, vallas, elementos de seguridad y señalización en general para la realización de todos los trabajos, tanto para la extracción como para la colocación de las columnas que sostendrán la cartelería vial.
Se procederá a la excavación, relleno y compactación de la base de hormigón armado. “Se deberá ejecutar de manera que se garantice la estabilidad y seguridad estructural del terreno de fundación. Es fundamental que el área de trabajo se acondicione adecuadamente para permitir una ejecución segura y eficiente del cimiento”, dice el texto.
Ubicación de los puntos a intervenir. Crédito: Captura El Litoral
La ejecución de la base de hormigón armado será combinada de 3,10 metros por 1,50 metros de ancho, en la zona central del cantero sur de Av. Alte Brown y Ruperto Godoy “La geometría de la base deberá asegurar la linealidad de los carteles viales a colocar, en función de las longitudes de las columnas”.
Estructuras metálicas
En el ítem 4 (retiro, traslado, readecuación y colocación de las estructuras metálicas), se precisa que se procederá primero al desmontaje de letreros luminosos. “Se deberán tomar todos los recaudos necesarios en cuanto al aislamiento y desconexión segura de los sistemas eléctricos asociados”.
“La pantalla led, el tablero, y toda la instalación eléctrica y/o elementos vinculados a estos trabajos serán entregados a la Inspección de obra. Luego se hará el desarme superior (bulones) de las columnas metálicas; y el desarme inferior sobre base de hormigón.
Se eliminarán los elementos cortopunzantes en bases de hormigón que pudieran representar un riesgo para operarios o transeúntes. “En caso de realizar cortes serán desbastados y tratados para asegurar superficies seguras al tacto”. Finalmente, se trasladarán las estructuras metálicas al nuevo emplazamiento, y se hará el montaje de la cartelería vial en las nuevas bases.
