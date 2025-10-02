La ciudad de Santa Fe juró la nueva Constitución Provincial
En el Museo de la Constitución, Poletti, Molina y Barletta presidieron el acto de jura de la nueva Carta Magna santafesina, acompañado por concejales, convencionales y más de 200 estudiantes de la ciudad.
Acto de Jura de la Nueva Constitución Provincial, llevado a cabo en el Museo de la Constitución. En la foto, la firma del intendente Poletti. Flavio Raina.
El intendente Juan Pablo Poletti, junto a la presidenta del Concejo, Adriana Molina, y la secretaria de Educación, Alicia Barletta, encabezaron este jueves el acto de jura de la nueva Constitución Provincial. La ceremonia se realizó por la mañana en el auditorio del Museo de la Constitución.
El acto contó con una amplia y diversa participación institucional. Estuvieron presentes representantes de las asociaciones de calles y avenidas, de la Mesa de Entidades Productivas, de la Mesa de Diálogo Santafesino, de la Mesa Interreligiosa y de distintos credos, así como referentes de instituciones académicas. También acompañaron integrantes del Gabinete Municipal, el senador por La Capital, Julio Garibaldi, concejales, convencionales constituyentes, diputados con asiento en Santa Fe y autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Acto de Jura de la Nueva Constitución Provincial, llevado a cabo en el Museo de la Constitución. Flavio Raina.
A su vez, se sumaron delegaciones escolares de distintos distritos de la ciudad: la Escuela Nº 527 Bicentenario de la Patria (D1 Noroeste), la Nº 599 Héroes de Malvinas (D2 Norte), la Nº 481 Esteban Echeverría (D3 Noreste), la Nº 264 Constituyentes (D4 Oeste), la Nº 231 República de Nicaragua (D5 Este), la Nº 511 Juana Azurduy (D6 Sureste), la Nº 263 Alfonso Grilli (D7 Centro) y la Nº 389 Julio Migno (D8 La Costa).
Homenaje y reconocimientos
Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional, el intendente y la presidenta del Concejo rindieron homenaje a Alejandra “Locomotora” Oliveras, convencional constituyente electa por el departamento La Capital, que falleció el pasado 28 de julio.
Acto de Jura de la Nueva Constitución Provincial, llevado a cabo en el Museo de la Constitución. Flavio Raina.
Además, también entregaron obsequios al presidente de la Convención, Felipe Michlig, y a los convencionales constituyentes de la ciudad de Santa Fe Pablo Farías, Julio “Paco” Garibaldi, Sara Sánchez Lecumberri, Facundo Olivera y Elisabet Vidal.
“Es una verdadera alegría y orgullo que me toque como intendente encabezar un hecho histórico y tan importante para la ciudad”, expresó Poletti ante la prensa, antes de la jura. “Esa es la magnitud que le queremos dar. Al día siguiente de la sanción de la nueva Constitución hablé con Chuchi (Molina) para organizar este, que es el primer acto”.
“Quisimos sumar a alumnos de una escuela por distrito para que los jóvenes se involucren en esto, que no es algo figurativo sino un hecho histórico”, agregó el intendente, “ya que otorga nuevos derechos con la autonomía municipal”.
En el Museo de la Constitución
Por su parte, Molina señaló que la jura fue “el primer paso que había que dar” y recordó que “hay varias disposiciones transitorias en la Constitución, publicadas en el Boletín Oficial el 11 de septiembre. La disposición transitoria 2 indica el primer paso que damos hoy con la jura. Hemos elegido este lugar simbólico —el Museo de la Constitución—, que es una referencia para la ciudad como cuna de la Constitución histórica de 1853 y de todas sus reformas”.
Acto de Jura de la Nueva Constitución Provincial, llevado a cabo en el Museo de la Constitución. Flavio Raina.
“Luego comienza el régimen municipal. Desde el artículo 153 en adelante hay muchos artículos vinculados a este régimen. La autonomía es un proceso, no sólo el dictado de la Carta Orgánica. Depende también de muchas leyes que se tienen que sancionar en la Legislatura, como el Código Tributario y la Ley Orgánica de Municipios”, añadió la presidenta del Concejo.
Acto de Jura de la Nueva Constitución Provincial, llevado a cabo en el Museo de la Constitución. Flavio Raina.
Poletti también destacó la importancia de haber realizado el acto en el Museo de la Constitución. “Quisimos hacerlo acá porque los santafesinos todavía nos debemos valorar este espacio nuestro, que es un ícono y nos hace parte de la historia de la Nación. Lo tenemos a diez cuadras de casa y no lo conocemos. Esa es una deuda que tenemos. Por eso nos propusimos jerarquizar este lugar, que nos tiene que llenar de orgullo a todos. Los invito a que lo visiten”, remarcó.
200 estudiantes
Desde el área de Educación, Barletta precisó que participaron unos 200 estudiantes de ocho escuelas secundarias de la ciudad. “Fue una decisión de Poletti y Molina que este acto sea para la ciudadanía. Lo compartimos plenamente y lo sentimos así, colmando de alumnos el auditorio, que son los protagonistas del futuro de la ciudad”.
Acto de Jura de la Nueva Constitución Provincial, llevado a cabo en el Museo de la Constitución. Flavio Raina.
Consultada sobre cómo se incorporará la nueva Constitución en los jardines de infantes, Barletta explicó: “Tenemos mucho trabajo por recorrer. Como dijo Chuchi, es un largo proceso. Y así será también para las instituciones educativas. Tendremos un trabajo muy importante junto a las primeras infancias. Desde muy pequeños debemos hacer sentir la ciudad, identificarnos y sentirnos orgullosamente santafesinos, de la capital provincial. Este año avanzamos en ese sentido trabajando sobre historias de la ciudad, junto a familias y la comunidad. Ahora, en la Feria del Libro, daremos a conocer la Antología, con relatos que suceden en la ciudad y que revalorizan nuestra historia, cultura y costumbres”.
Acto de Jura de la Nueva Constitución Provincial, llevado a cabo en el Museo de la Constitución. Flavio Raina.
En diálogo con El Litoral, Poletti se refirió a los próximos pasos hacia la autonomía de la ciudad: “Ese es el gran desafío por delante. Nos vamos a apoyar en los concejales, en mi gabinete, en las vecinales, en la ciudadanía. Se debe dar una charla entre los que tienen años en esto y los que somos nuevos. Ya tuvimos una oportunidad, cuando realizamos la audiencia pública. Allí se expresaron muchos vecinos y asociaciones, y los tendremos en cuenta ahora para dialogar. No quiero dejar de mencionar al gobernador Maximiliano Pullaro, que tomó la decisión política, y luego la madurez de todos los convencionales que llevaron a debate. Así lo debemos hacer ahora a nivel local para elaborar la mejor Carta Orgánica para todos los santafesinos”.
El discurso de Poletti
Más tarde, durante su discurso de jura, Poletti destacó la trascendencia histórica del momento y subrayó el valor democrático del debate. “Venimos a honrar uno de los actos políticos más importantes llevados a cabo en la Provincia de Santa Fe, porque lo que está en juego con una reforma constitucional no es sólo un cambio de normas y mandatos, lo que está en juego en un proceso de reforma es nuestra propia capacidad civilizatoria”, expresó.
En su mensaje, remarcó la necesidad de que el texto constitucional sea asumido por la ciudadanía: “Hoy asumimos el compromiso de que esta Constitución no sea letra muerta, sino una guía viva que nos inspire en cada decisión pública y en cada esfuerzo ciudadano. Que esta sea la constitución que nos permita seguir construyendo una sociedad mejor, que esta sea la constitución que nos permita crear un hombre nuevo, una sociedad nueva”.
“Hoy asumimos el compromiso de que esta Constitución no sea letra muerta", dijo Poletti. Flavio Raina.
Poletti también hizo hincapié en el valor de la autonomía municipal como pilar de un desarrollo justo y sostenible. “Garantizar la autonomía municipal es garantizar, también, el derecho a la ciudad: a vivir en comunidades más justas, inclusivas y sostenibles”, señaló.
Acto de Jura de la Nueva Constitución Provincial, llevado a cabo en el Museo de la Constitución. Flavio Raina.
Finalmente, reivindicó el rol histórico de la capital provincial en la vida institucional del país. “Somos la ciudad que dio la Constitución Nacional de 1853, somos la ciudad de la reforma constitucional de 1994, somos la ciudad con más historia constitucional de la República Argentina. Y desde esa historia, Santa Fe vuelve a decir presente”, afirmó, cerrando con un deseo: “Sea Santa Fe la ciudad de la historia y de la esperanza y que siga siendo para siempre la ciudad de la identidad constitucional”.
Cómo sigue
Sobre los tiempos del proceso, el intendente aclaró: “No nos vamos a apurar. Estamos convencidos de que tiene que ser un proceso de diálogo. Tenemos que debatirlo, escucharnos y que salga lo mejor, porque va a perdurar durante muchísimos años, por generaciones”.
Acto de Jura de la Nueva Constitución Provincial, llevado a cabo en el Museo de la Constitución. Flavio Raina.
En cuanto a la participación ciudadana, indicó: “Hoy es la jura. Después nos volveremos a juntar con el Concejo para articular cómo lo realizaremos. Dialogaremos con las universidades, tenemos que escuchar a los que saben para no cometer errores”.
También respondió sobre la identidad de la ciudad: “Es un tema de debate. Habrá que ver si seguimos llamándola Ciudad de Santa Fe o Ciudad Autónoma de Santa Fe. Es una cuestión normativa pero también cultural e histórica. No sólo lo que digan los abogados, sino cómo nos identificamos y qué sentimos como sentido de pertenencia”.
Y cerró con una definición personal: “Amo mi ciudad y me gusta decirle Ciudad de Santa Fe, pero más me gusta decirle Ciudad Capital de la Provincia de Santa Fe”.
