A qué hora es la jura de la nueva Constitución Provincial en la ciudad de Santa Fe

Este jueves 2 de octubre se lleva a cabo la jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe en la ciudad capital.
Será encabezado por el intendente santafesino Juan Pablo Poletti en el Museo de la Constitución.
Este jueves 2 de octubre se lleva a cabo la jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe en la ciudad capital.
Con sede en el Museo de la Constitución, en el costado sureste de la avenida de la Constitución, el acto comenzará a las 9 horas en el auditorio del museo
El acto se lleva a cabo luego de la Reforma Constitucional en la cual 69 convencionales santafesinos establecieron los cambios y modernizaron la Carta Magna provincial.
Del acto de jura de la nueva Constitución Provincial participarán Convencionales Constituyentes, ocho escuelas secundarias (una por cada distrito de la ciudad), concejales, funcionarios del DEM y representantes de asociaciones civiles.
Previo al evento, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, brindará detalles a la prensa, acompañado por la presidenta del Concejo, Adriana Molina, y la secretaria de Educación, Alicia Barletta.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.