#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Acto oficial

A qué hora es la jura de la nueva Constitución Provincial en la ciudad de Santa Fe

Será encabezado por el intendente santafesino Juan Pablo Poletti en el Museo de la Constitución.

La sede es el Museo de la Constitución. Crédito: Fernando Nicola
 10:16
Por: 

Este jueves 2 de octubre se lleva a cabo la jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe en la ciudad capital.

Con sede en el Museo de la Constitución, en el costado sureste de la avenida de la Constitución, el acto comenzará a las 9 horas en el auditorio del museo

Nueva Constitución de la provincia de Santa Fe. Crédito: Carolina Niklison

El acto se lleva a cabo luego de la Reforma Constitucional en la cual 69 convencionales santafesinos establecieron los cambios y modernizaron la Carta Magna provincial.

Del acto de jura de la nueva Constitución Provincial participarán Convencionales Constituyentes, ocho escuelas secundarias (una por cada distrito de la ciudad), concejales, funcionarios del DEM y representantes de asociaciones civiles.

La sede es el Museo de la Constitución.

Previo al evento, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, brindará detalles a la prensa, acompañado por la presidenta del Concejo, Adriana Molina, y la secretaria de Educación, Alicia Barletta.

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Juan Pablo Poletti
Constitución
Reforma Constitucional en Santa Fe

