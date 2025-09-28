Por la nueva Constitución

Con la jura de fiscales, Vranicich consolida el liderazgo del MPA en la nueva etapa institucional de Santa Fe

La Fiscal General encabezó un acto histórico en el Museo de la Constitución y ratificó el rumbo del Ministerio Público de la Acusación como órgano extrapoder. “Estamos ante un salto de calidad institucional enorme”, afirmó. La refundación del MPA y la elaboración de su nueva Ley Orgánica, entre los desafíos clave.