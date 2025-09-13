"La Constitución posible, la de los consensos políticos"
El presidente de la Convención puso el marcha el acto público donde los titulares de los diferentes poderes del Estado juraron fidelidad y respeto a la Carta Magna. De la carta de López a la Constitución del 25.
"Sentimos la satisfacción del deber cumplido", dijo Michlig.
"Si hay algo que esperamos que se recuerde de esta gran reforma, es que la hicimos unidos, bajo los colores rojo, blanco y celeste de la bandera de la Provincia Invencible de Santa Fe. Hemos cumplido la palabra, sentimos la satisfacción del deber cumplido" afirmó Felipe Michlig, presidente de laConvención Reformadora al iniciar el acto público en la explanada de la Legislatura donde las autoridades de los poderes públicos santafesinos juraron la fidelidad y el respeto al nuevo texto aproado el miércoles.
El gobernador Maximiliano Pullaro; la vice Gisela Scaglia acompañada por los senadores presentes; Clara García, presidente de Diputados junto a los representantes presentes y Roberto Falistocco junto a los restantes ministros de la Corte Suprema de Justicia fueron los primeros en prestar el juramento. Solo Daniel Erbetta estuvo ausente entre los ministros del superior tribunal de justicia.
Más adelante lo hicieron Estrella Moreno Robinson (Defensora General), María Cecilia Vranicich (Fiscal General), Oscar Biaggioni, presidente del Tribunal de Cuentas y Arístides Lazarte, Defensor del Pueblo.
La Constitución provincial se consolida como legado de consenso y pluralidad.
En el discurso, Michlig, presidente de la Convención recordó que Santa Fe fue la primera provincia del país en tener una Constitución propia, incluso antes que la Nación Argentina tuviera la suya. Se refirió a lo ocurrido el 26 de agosto de 1819, cuando el Cabildo de Santa Fe, sancionó el Estatuto Provisorio, bajo el mando e influencia del brigadier Estanislao López, guiado por el consejo profesional de Juan Francisco Seguí. "Esto marcó el inicio de la consolidación del federalismo y la autonomía santafesina, en contraposición al unitarismo imperante", marcó.
No dejó de señalar que Santa Fe es la Cuna de la Constitución, no solamente por haber sancionado el Estatuto Provisorio, sino también porque en esta tierra se escribió la Constitución Nacional de 1853 y sus sucesivas reformas.
Michlig admitió que "llevo tiempo lograr una Constitución Provincial duradera:, fue en los años 1900, 1907 y 1921 que se alumbraron textos constitucionales, que fueron marcando el camino para llegar a la Constitución de 1962 lograda bajo la Gobernación de Carlos Sylvestre Begnis, en un contexto político nacional complejo ante la ruptura del orden constitucional, provocado por un nuevo golpe de estado". Calificó a ese texto de tener "una elogiosa redacción y profunda armonía jurídica".
La renovación del marco legal busca adaptarse a los desafíos actuales.
Destacó que esa Constitución nació del consenso, la pluralidad, el entendimiento político y democrático, aunque entendió que había quedado desactualizada producto del cambio social producido a lo largo de seis décadas.
El actual senador de San Cristóbal marcó que "hace muchos años que se veía este desfasaje histórico, con muchas normas que respondían a otra época y a otras reglas de las sociedades democráticas. Y su atraso se hizo más notorio a partir de 1994 con el gran avance que logramos con la reforma de la Constitucional Nacional".
Se detuvo entonces en la gestión de Pullaro donde se trabajó para construir los consensos necesarios junto a los demás partidos con representación parlamentaria hasta lograr la sanción de la Ley N° 14.384. "Con ese horizonte de amplio consenso multipartidario trabajamos y hemos logrado la reforma más importante, y más extensa de toda la rica historia santafesina".
Santa Fe reafirma su liderazgo histórico en la construcción constitucional.
Basó su afirmación en que reforma incorpora nuevos derechos y garantías, institutos de avanzada a nivel nacional como Ficha Limpia; rescató la autonomía , la cláusula Malvinas, eliminación de privilegios de la política para ponerla a la vanguardia del Derecho Constitucional Argentino.
Rescató las 700 iniciativas presentadas, el debate de cara a la sociedad, con transmisiones públicas y en vivo de las comisiones y los plenarios. Después marcó que Unidos "no cedió a las tentaciones del poder temporal que nos da la sociedad, porque creemos en la institucionalidad por sobre todas las cosas". Mencionó que "elegimos consagrar gran cantidad de reglas que ni nosotros, ni ningún gobierno venidero, podrán desconocer. Elegimos limitar las facultades que tenían el Gobernador y la Legislatura con una Constitución que les ponía pocos controles. Elegimos avanzar en instituciones más fuertes y en derechos más amplios".
Marcó sobre el final que siguiendo por la senda del Brigadier, "hicimos una Constitución fervorosamente defensora del federalismo, que piensa al interior, y a esta Provincia de Santa Fe como motor de un gran país para nosotros y para nuestra posteridad".
Escribimos una Constitución que sintetiza las distintas posiciones políticas de los representantes elegidos democráticamente por la sociedad santafesina y que contiene los matices y preocupaciones de toda la ciudadanía. Unimos modernidad y tradición, sin ataduras ideológicas, y con mucho RESPETO a nuestras diversidades culturales y sociales.
Hubo días de discusiones más cordiales y otros de discusiones más acaloradas, producto de la pasión por defender lo que cada uno creía que era mejor para los santafesinos, bajo la premisa de lograr la mejor Constitución posible.
Y llegamos a la Constitución Posible, la de los consensos políticos que reflejan los distintos pensamientos de nuestro electorado y que seguramente a futuro se podrá seguir mejorando con otras reformas que tengan tanto consenso como tuvo esta constitución del 25', en la cual el 93% de los artículos se aprobaron con las dos terceras partes de los convencionales, mientras que el texto final ordenado se aprobó por el voto del 75% de los convencionales y las sanción definitiva -publicada en el boletín oficial- fue firmada por el 85% (o sea 59 convencionales). Un consenso superior a la Constitución del 62' y las anteriores.
Porque si hay algo que esperamos que se recuerde de esta gran Reforma, es QUE LA HICIMOS UNIDOS, bajo los colores rojo, blanco y celeste de la BANDERA de la Provincia Invencible de Santa Fe.
Perotti
Como ex gobernador y como actual diputado provincial, Omar Perotti, participó del acto y juró fidelidad a la nueva Constitución. Incluso, Michlig ponderó el aporte y el entendimiento con Pullaro para lograr la ley que declaró la necesidad de la reforma.
En cambio, por un problema personal no estuvo en el acto el ex gobernador y también diputado, Antonio Bonfatti. En tanto, un inconveniente de salud hizo que Víctor Reviglio, el otro gobernador con vida, no asista al acto.
