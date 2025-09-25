Este sábado

Más de 60 fiscales del MPA juran "fidelidad, respeto y cumplimiento a la Constitución de Santa Fe"

La Fiscal General, Cecilia Vranicich, tomará juramento a los fiscales regionales de Santa Fe, Reconquista y Rafaela y los fiscales titulares, adjuntos y adjuntos subrogantes que se desempeñan en las diferentes unidades. El sábado 4 de octubre repetirá el acto con las fiscalías de Rosario y Venado Tuerto.