120° Aniversario

Puro eclecticismo y esplendor: un viaje al corazón arquitectónico del Teatro Municipal de Santa Fe

Elementos clasicistas, ornamentos de la arquitectura italiana y francesa, una cúpula de la Sala Mayor que es una joya patrimonial, además de la cúspide de la fachada del Coliseo local, las claves. La explicación de un experto.