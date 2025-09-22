El domingo, en el Teatro Municipal

"Ravel Rebelle": viaje sensorial con Agitato Trío y Luciana Croatto

La propuesta del trío cordobés integrado por Juan Pablo Fabre, Pablo Jiménez y Catriel Luna, junto a la bailarina y coreógrafa santafesina (sumando a músicos invitados) reúne composiciones de Maurice Ravel y Astor Piazzolla, invitando a una experiencia sonora y visual.