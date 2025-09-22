"Ravel Rebelle": viaje sensorial con Agitato Trío y Luciana Croatto

“Ravel Rebelle” es una experiencia musical y escénica que propone un cruce vibrante entre dos compositores que marcaron una revolución sonora en el siglo XX: el refinado Maurice Ravel y el visceral Astor Piazzolla.
La propuesta del trío cordobés integrado por Juan Pablo Fabre, Pablo Jiménez y Catriel Luna, junto a la bailarina y coreógrafa santafesina (sumando a músicos invitados) reúne composiciones de Maurice Ravel y Astor Piazzolla, invitando a una experiencia sonora y visual.
Aunque nacidos en contextos geográficos y culturales distintos, ambos artistas desafiaron los límites de sus lenguajes, expandiendo las fronteras de la música académica y popular.
El espectáculo combina música de cámara, danza contemporánea y un diseño sonoro dinámico que invita al público a sumergirse en un viaje sensorial: desde los colores impresionistas de la música francesa hasta la intensidad dramática del tango moderno.
La función en Santa Fe será este domingo 28 de septiembre a las 20, en el Teatro Municipal “1° de Mayo” (San Martín 2020). Las entradas están disponibles en Alpogo.com.
“Ravel Rebelle” indaga en la rebeldía sonora como motor creativo. Ravel, refinado e innovador, quebró las estructuras del academicismo francés; Piazzolla, visceral y visionario, rompió con los moldes del tango tradicional para llevarlo a salas de concierto del mundo entero.
Ambos componen desde la emoción, la ruptura, la búsqueda de belleza sin concesiones. En escena, sus obras dialogan en un flujo constante entre lo visual y lo sonoro, donde la danza coreografiada por Luciana Croatto actúa como puente y provocación poética.
Agitato Trío es una agrupación dedicada al repertorio de cámara con una mirada expresiva, contemporánea y profundamente musical. Está integrado por Juan Pablo Fabre (violín), Catriel Luna (violoncello) y Pablo Jiménez (piano).
Como músicos invitados estarán Iván Buenader (guitarra), Gaspar Tatián (bandoneón) y Ricardo Mira (piano).
Maurice Ravel: Sonata para violín y piano N.º 3, M.77; Sonata para violín y violonchelo, M.73; Bolero (arreglo de Pablo Jiménez).
Astor Piazzolla: “Las cuatro estaciones porteñas” (arreglo de José Bragato), “Oblivion”, “La muerte del ángel”, “Fugata” (arreglo de Pablo Jiménez), “Libertango” (arreglo de Pablo Jiménez), “Fuga y misterio” (con músicos invitados).
Luciana Croatto (bailarina y coreógrafa)
Solista del Béjart Ballet Lausanne (2003-2008), formada en el Teatro Colón, Burdeos y Rudra-Béjart Lausanne. Ha trabajado con creadores como Jérôme Bel, Blanca Li y Antonio Ruz, y se presentó en salas como la Scala de Milán, Ópera Garnier, Bolshói y Teatro Real. Co-directora del Festival Margen y el Centro Coreográfico de La Rioja, su trabajo fusiona danza, performance y paisajes sonoros, expandiendo el lenguaje del cuerpo en escena.
Juan Pablo Fabre (violín)
Violinista formado en San Luis y Córdoba, docente en la UNC y el Conservatorio J. S. Bach. Integrante de la Orquesta Metropolitana y la Sinfónica de la UNC. Amplia experiencia como concertino, solista y músico de cámara. Se ha perfeccionado con maestros como Rafael Gintoli y Dmitry Pokrass. Participó en proyectos como la Camerata Argerich y la Orquesta del Mercosur.
Se desempeña como primer violín en la Orquesta Sinfónica de Córdoba, cargo que ganó por concurso a los 21 años y en la Orquesta de Cuerdas de la Ciudad de Córdoba, además de desarrollar giras como solista.
En 2023 ganó el premio a Mejor Banda Sonora en el concurso internacional “48 Hour Film Project” por el cortometraje “Es”, recibiendo menciones y nominaciones en el Festival Internacional de Cine de Lisboa y el Festival Internacional de Cine de Cannes.
Pablo Jiménez (piano)
Pianista santiagueño con destacada formación académica (UNC) y distinciones nacionales e internacionales. Conciertos como solista y con orquesta en Argentina, Brasil, Bélgica, Holanda y España. Discípulo de Ariel Ramírez. Participó en clases magistrales con Boris Giltburg, Kotaro Fukuma, entre otros.
Catriel Luna (violoncello)
Violincellista cordobés con formación en el país y trayectoria en importantes orquestas juveniles y profesionales. Participó en proyectos como la Camerata Argerich y la Orquesta del Mercosur. Actualmente se desempeña en la Orquesta de Cuerdas Municipal de Córdoba y como guía de cellos en la UNC.
