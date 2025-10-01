Gala por los 120 años del Teatro Municipal junto al Coro Polifónico Nacional
Bajo la dirección del maestro Fernando Tomé, el organismo presentará el concierto “Canciones, ópera de inspiración gitana”, que indaga en la identidad gitana, sus creencias, cultura y ritmos.
El Coro Polifónico Nacional (CPN), tuvo sus orígenes en 1966, creado por decreto del 14 de noviembre de 1967. Realiza conciertos didácticos, participa en actos oficiales y promociona la actividad coral. Foto: Gentileza Dirección Nacional de Elencos Estables
El jueves 2 de octubre a las 20, el Coro Polifónico Nacional se presentará en la Sala Mayor del Teatro Municipal 1° de Mayo (San Martín 2020), en el marco de los festejos por los 120 años del coliseo local con el Concierto de Gala “Canciones, ópera de inspiración gitana”. Las entradas gratuitas se retiran por boletería del Teatro de 8 a 13 y de 16 a 20. Se entregarán hasta dos entradas por persona.
Bajo la dirección del Mtro. Fernando Tomé, el espectáculo indaga en la identidad gitana, sus creencias, cultura y ritmos. Como pianista invitada participará Florencia Rodriguez Botti.
Pablo Villaverde Urrutia, subsecretario de Cultura del municipio, celebra: “Viene el Coro Polifónico Nacional, después de diez años que no venía a la ciudad; y lo traemos para celebrar una de las diferentes celebraciones que estamos teniendo para esta fiesta aniversario. Esta sería la Gala que coronaría todo lo que va ocurriendo y va a ocurrir durante el mes de octubre y parte de noviembre”.
-¿Qué se puede contar sobre el programa que trae el Coro?
-En la primera parte, el programa va a consistir en las canciones de inspiración gitana que son de la etapa del romanticismo, con obras de Schubert y Brahms; con piano y coro. Y en la segunda parte se van a escuchar los clásicos coros de ópera y algunas arias interpretadas por los solistas del Coro Polifónico Nacional, donde van a interpretar óperas que tuvieron inspiración gitana: coros de “Il trovatore”, “La bohème” y otras y otras óperas.
Excelencia
-¿Cómo se dio el contacto, la posibilidad de tenerlos en esta Gala?
-Yo ya venía charlando en 2024, consultando cómo eran las giras que realizaban los elencos nacionales, para tener esa oportunidad de no tener que viajar a Ciudad de Buenos Aires para escuchar al Coro o la Orquesta Sinfónica Nacional. Lo más difícil siempre de traer estos organismos tan grandes y tan importantes es la logística, de que se hace cargo cada ciudad que lo requiere.
Así que lo dejé para traerlo este año, y empezamos a dialogar en conjunto con la Secretaría de Cultura de Nación y la Dirección de Elencos Nacionales la posibilidad de traerlos. Lo más complejo era la cuestión logística por los montos que supone traer un organismo de más de 100 personas: por suerte tuvimos el acompañamiento de distintas empresas privadas para que a la ciudad el costo le resulte casi cero. Tanto para lo que sería el hospedaje, el traslado y las comidas. Está Pilay, que es padrino del Teatro; y El Norte y la Cervecería Santa Fe son los que colaboran específicamente para la Gala.
Es un espectáculo accesible para todos, porque las obras que van a interpretar son muy hermosas, muy festivas, realmente; aptas para cualquier persona que a lo mejor nunca haya escuchado un coro de esta magnitud. Es un coro enorme, con un sonido espectacular. Es uno de los coros más importantes que tenemos en Latinoamérica, y realmente disfrutarlo después de tantos años que no venía es algo para no perdérselo.
Fernando Tomé, director titular del CPN. Foto: Gentileza Dirección Nacional de Elencos Estables
-Todas esas funciones, que fueron jerarquizadas, acompañaron estos 120 años del Teatro. Ahora tratamos de reunir varias actividades: el viernes de la semana pasada se presentó la orquesta del programa Somos Música; invitamos un director, que es Silvio Viegas, titular de la Orquesta Sinfónica, para que dirija la mitad del concierto. Y tengan también la posibilidad los chicos de las orquestas barriales de participar de esta celebración.
Fue muy emocionante, estuvo muy hermoso: no sólo para los chicos, sino para todos los que estuvimos escuchando y viendo esta maravilla que implica el Somos Música. Estoy enamorado de lo que implica el programa Somos Música: el programa de los barrios y todo esto que transforma las realidades de quienes asisten y de las familias que conforman el Somos Música.
Esa fue la primera fecha, la semana pasada. La siguiente es esta, que sería la Gala del 120° aniversario con el Coro Polifónico Nacional. El 23 de octubre, en la explanada, vamos a hacer un concierto con la Banda Sinfónica Municipal, dirigida en carácter de invitado por el director de la Banda Sinfónica de Córdoba (Andrés Acosta); también contaremos con la participación del Ballet La Urdimbre.
Durante el mes de noviembre tenemos dos fechas más: seguramente va a ser el Coro Municipal, que va a participar también por supuesto de los festejos, y una obra de teatro que estamos viendo ahí, no quiero spoilear el tema.
Todas estas actividades con son en el marco del de este festejo de los 120 años de historia que tiene el edificio, que nació el 5 de octubre de 1905. Queremos festejarlo con todo lo que podamos hacer, no sólo con todas las actividades que estuvimos haciendo durante el año, sino con estas actividades fuertes que estamos realizando cercanas al día de aniversario del teatro.
Programa
Robert Schumann: “Zigeunerleben” (“Vida de gitano”) op. 29 nº3. Coro y piano.
Johannes Brahms: “Zigeunerlieder” (“Canciones gitanas”) op. 103 para cuatro voces y piano. Coro y piano.
Sergei Rachmaninov: Coro inicial de la ópera “Aleko”. Coro y piano.
Giuseppe Verdi: Fragmentos de “La traviata”:
-“Noi siamo zingarelle venute da lontano” (“Somos gitanas llegadas de lejos”). Solistas: Laura Domínguez (Flora), Marcelo Iglesias Reynes (Marqués).
-“Di Madride noi siam mattatori” (“Somos toreros de Madrid”). Solistas: (Flora, Marqués), coro y piano.
Giuseppe Verdi: fragmento de “Il trovatore”:
-“Vedi! le fosche notturne spoglie” (“¡Mira! La sombra nocturna retrocede”). Coro y piano
Georges Bizet: Fragmentos de “Carmen”
-“L’amour est un oiseau rebelle” (“El amor es un pájaro rebelde”).
-“Là bas, là bas, dans la montagne” (“Allá lejos, a la montaña”) - Final Acto II.
-“Vivat, vivat le Toréro / Votre toast, je peux vous le rendre”, coro y aria de Escamillo.
