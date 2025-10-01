120 años del Teatro Municipal de Santa Fe: agenda de actividades

El Teatro Municipal de Santa Fe llegará a sus 120 años con una serie de actividades que combinarán música, danza y teatro. La programación comenzará el 2 de octubre con la presentación del Coro Polifónico Nacional y continuará durante todo el mes con propuestas abiertas al público y espacios históricos del teatro recientemente restaurados.
El valor del Teatro Municipal
En este marco, Luciana Ceresola, secretaria de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe, destacó la relevancia del teatro: “Es la base de todas las instituciones culturales que ha tenido Santa Fe. Fue sede de la Secretaría de Cultura, la biblioteca, liceo municipal. Todo lo que ha transcurrido culturalmente tiene inicio en el Teatro Municipal. Es el foco sobre el cual se fue expandiendo todo”.
Ceresola también mencionó la importancia de los artistas que pasaron por el escenario: “Por allí pasaron grandes artistas, Ariel Ramírez, Mercedes Sosa, algo que ha marcado la historia de la nación y de la cultura a nivel mundial. Es un orgullo poder estar en la gestión cuando ocurren aniversarios, y en base a eso hemos organizado diferentes actividades para conmemorarlo”.
Sobre la logística de acceso, indicó: “Siempre hay que hacer retiro de entradas por el hecho de que tenemos capacidad limitada. Si ven la entrada es gratuita, no es libre, por eso se solicita que se retire. Quedan muy poquitas”.
Espectáculos de primer nivel
Por su parte, Pablo Villaverde Urrutia, subsecretario de Cultura del municipio, adelantó los detalles de la presentación del Coro Polifónico Nacional: “La primera parte, serán obras de dos músicos del romanticismo que se inspiraron en las danzas gitanas. En la segunda parte se escucharán fragmentos de distintas óperas de inspiración gitana, y también solistas muy reconocidos de Argentina”.
El funcionario invitó a toda la comunidad: “Si nunca escuchaste algo de ópera vení a escucharlo, porque te va a encantar. La amplificación es natural. Van a escuchar la acústica del teatro como se escuchaba en 1905, sin micrófono. El repertorio es muy alegre y fácil de entender, solo hace falta sensibilidad para disfrutarlo”.
Villaverde Urrutia destacó también otras actividades del mes: “El 23 de octubre cerraremos este mes con un espectáculo con puertas abiertas del teatro. Tendremos expresiones musicales, un ballet y una pequeña obra de teatro, con entrada libre y gratuita”.
Espacios restaurados
El aniversario incluirá la inauguración de la Sala Francia, dedicada a la historia y usos históricos del teatro, y una muestra que recorrerá las distintas etapas de restauración y modificaciones desde 1905.
Ceresola enfatizó el valor de estas actividades dentro de la gestión municipal: “Este tipo de teatros manejado exclusivamente por un gobierno municipal requiere mucho esfuerzo y logística. Es una muy linda oportunidad para conocer este renovado teatro. Estamos trabajando en la ornamentación interna y en la renovación de la fachada, que marcará un hito en la historia del teatro”.
Sobre la disponibilidad de entradas, Villaverde Urrutia cerró: “Es una cultura accesible para todos, vengan, disfruten. La sala tiene 870 lugares, así que una vez que se agoten las entradas, lamentablemente es lo que hay. Apúrense, hoy a la tarde, mañana y hasta el jueves tienen tiempo de retirarlas”.
