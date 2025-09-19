Santa Fe celebra las 100 primaveras del Mercado Progreso con música, feria y gastronomía

La secretaria de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe, Luciana Ceresola, dialogó con CyD Litoral sobre el gran festejo que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre en el Mercado Progreso.
El 27 de septiembre se realizará un gran festival. Habrá bandas, feria, gastronomía y actividades para toda la familia con entrada libre y gratuita, con el acompañamiento de El Litoral.
La secretaria de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe, Luciana Ceresola, dialogó con CyD Litoral sobre el gran festejo que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre en el Mercado Progreso.
La funcionaria destacó que este año no solo se celebraron los cien años de su inauguración, ocurrida en febrero, sino también “las 100 primaveras de un espacio que volvió a ser símbolo de encuentro y cultura para la ciudad”.
El evento arrancará a las 18 horas y se extenderá hasta la medianoche. Habrá música en vivo, DJs, ferias y propuestas para todas las edades. “Queremos que sea una fiesta abierta, gratuita, diversa y popular, para que todos los santafesinos puedan acercarse y disfrutar”, afirmó Ceresola.
La grilla musical reunirá a bandas locales y nacionales. Desde Rosario llegará Crema, con su impronta rockera; también participarán artistas de Esperanza y de Buenos Aires, aportando variedad de estilos. El cierre estará a cargo de Los Changuitos, un grupo santafesino de música cubana que promete poner a todos a bailar.
“Cada banda trae su público y su energía, lo que asegura una noche vibrante y llena de movimiento”, subrayó Ceresola. Además, durante la jornada habrá DJs que acompañarán la transición entre cada show, para que la música no se detenga.
La propuesta busca reforzar la idea del Mercado Progreso como epicentro cultural. “Es un espacio que recuperamos y que hoy está en el corazón de los santafesinos, no solo como patrimonio histórico sino también como motor cultural de la ciudad”, explicó la funcionaria.
El evento contará con la feria Crash y la tradicional feria del Sol y la Luna, con emprendedores locales que ofrecerán productos artesanales, indumentaria, diseño y propuestas sustentables. “Son ferias que ya tienen su público y que contribuyen a la identidad del mercado”, señaló Ceresola.
El patio gastronómico estará renovado y sumará la participación de bares y restaurantes de la plaza y del barrio Candioti. “Se generó un ecosistema que integra cultura, gastronomía y vida nocturna, y que convierte al Mercado Progreso y su entorno en un punto de referencia de la ciudad”, remarcó la secretaria.
La programación también contempla un espectáculo infantil frente al mercado, pensado especialmente para los más chicos, garantizando así que toda la familia encuentre una propuesta para disfrutar.
El festejo por las 100 primaveras del Mercado Progreso se suma a las actividades culturales que el espacio ofrece durante todo el año. Ceresola recordó que se desarrollan dos ciclos permanentes: uno de teatro y otro de música, ambos por convocatoria, además de presentaciones especiales en el Salón Bicentenario recientemente renovado.
“El Mercado Progreso es patrimonio, pero también es presente. Queremos que los vecinos lo conozcan, lo recorran y lo hagan suyo, porque es un lugar emblemático que recuperamos para la cultura santafesina”, concluyó la funcionaria.
El evento cuenta con el acompañamiento de El Litoral, que será parte de la celebración en este aniversario tan especial para la vida cultural santafesina.
