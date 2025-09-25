Este viernes, en Valeri Montrul

Comienza la quinta edición de la Primavera Músico Teatral

Será con un concierto de dos dúos integrados por la pianista Lilia Vieri: uno junto al clarinetista Mariano Laurino y otro junto a la también pianista Sylvia Eymann. Estará invitado el Ensamble de Clarinetes de la Escuela de Música N° 9.901 a cargo de Omar Lacuadra. El sábado comienza la faceta teatral, con la obra “Drácula transilvando bajito” de Federico Kessler.