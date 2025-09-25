Comienza la quinta edición de la Primavera Músico Teatral
Será con un concierto de dos dúos integrados por la pianista Lilia Vieri: uno junto al clarinetista Mariano Laurino y otro junto a la también pianista Sylvia Eymann. Estará invitado el Ensamble de Clarinetes de la Escuela de Música N° 9.901 a cargo de Omar Lacuadra. El sábado comienza la faceta teatral, con la obra “Drácula transilvando bajito” de Federico Kessler.
Vieri junto a Laurino, en una propuesta que realiza una importante labor pedagógica; y junto a Eymann, dedicadas a un repertorio para piano a cuatro manos y para dos pianos. Foto: Gentileza Valeri Montrul
Este viernes 26, desde las 21, se realizará la apertura de la quinta edición de la Primavera Músico Teatral, ciclo realizado en Valeri Montrul Multiespacio de Arte (San Lorenzo 2513); dicha actividad fue declarada en su momento (cuando la creó Mario Montrul) de interés por la Cámara de Diputados y, en 2022, por la Cámara de Senadores.
El concierto estará a cargo de dos dúos estables, Laurino-Vieri Dúo, clarinetes y piano; y el dúo de piano Vieri-Eymann. Actuará también como invitado, el Ensamble de Clarinetes de la Escuela de Música N° 9.901 “Orquesta de Niños y Juvenil” a cargo del Prof. Omar Lacuadra.
El programa está integrado por obras de repertorio nacional e internacional para estas formaciones: Franz Schubert, Eugene Bozza, W.A. Crosse, Astor Piazzolla, Carlos Guastavino y Diana Rud. Las reservas pueden realizarse al 3426130160.
Dúo de piano Vieri-Eymann
Formado en 2013 por las pianistas Lilia Sofía Vieri y Sylvia Eymann, se ha consolidado como una destacada agrupación dedicada a la interpretación de repertorio para piano a cuatro manos y para dos pianos. Desde 2015, ha desarrollado una intensa actividad artística, alternando presentaciones públicas y privadas en importantes espacios culturales del país. Su propuesta artística combina rigor interpretativo, sensibilidad musical y una cuidada selección de repertorio.
Entre sus actuaciones más relevantes se cuentan recitales en el Centro Cultural La Hendija (Paraná), el Centro Cultural Provincial de Santa Fe dentro del Ciclo Mozart organizado por la Orquesta Sinfónica Provincial, el Ciclo “Territorio de Música” (Uader), el Teatro Lasserre de Rafaela y el Centro de Estudios Hispanoamericanos de Santa Fe.
En 2022 participaron del Ciclo “A dos pianos” en el Teatro Municipal “1° de Mayo” de Santa Fe, interpretando el Doble Concierto BWV 1061 de J. S. Bach junto a la Camerata Eleuthería, bajo la dirección de la maestra María Soledad Gauna.
Durante 2023 se presentaron en el ECU de Rosario, con excelente recepción de público, en el ciclo “Con cierto Júbilo” del Liceo Municipal y en el Multiespacio Valeri Montrul, compartiendo escenario con el clarinetista Mariano Laurino.
Laurino-Vieri Dúo
Nacido del profundo amor por la música, el dúo formado por Mariano Laurino en clarinetes y Lilia Vieri en piano, ha cautivado múltiples audiencias desde su debut en 2021, destacándose por su versatilidad y la inclusión de distintos tipos de clarinetes, como el clarinete bajo, que aporta una sonoridad original a sus presentaciones.
A lo largo de su trayectoria, el Laurino-Vieri Dúo ha sido invitado a prestigiosos festivales y escenarios internacionales, como el Clarinet Festival Days en Perugia, el Festival Internacional de Música Clásica “Por los caminos del vino” en Mendoza, el Festival Internacional de Clarinetistas Luis Rossi en Capital Federal, el Camping Musical Bariloche, el Festival de Clarinetes Andino Patagónico en San Martín de los Andes, entre otros. También ha brindado conciertos en numerosas provincias de Argentina y en ciudades de Italia, como Savona, Perugia, Offagna, Ossimo y Ancona, consolidando su presencia en el circuito musical internacional.
El dúo presenta un repertorio diverso y de gran riqueza estilística, con una especial atención a la música argentina y latinoamericana, lo que le permite ofrecer recitales que se adaptan con elegancia a diferentes públicos. Cada concierto va acompañado de oportunas intervenciones explicativas que enriquecen la experiencia del oyente, creando un diálogo musical profundo y accesible.
Paralelamente, el Laurino-Vieri Dúo realiza una importante labor pedagógica mediante masterclasses y actividades educativas, promoviendo el aprendizaje y la apreciación de la música de cámara. Actualmente, se encuentra trabajando en la grabación de la obra completa para clarinete y piano de Carlos Guastavino, un proyecto discográfico de gran trascendencia.
Camilo Céspedes en “Drácula transilvando bajito”, escrita y dirigida por Federico Kessler. Foto: Gentileza Valeri Montrul
Espacio escénico
El sábado, también a las 21, será el comienzo de la actividad teatral (que la coordinadora del espacio, Silvia Montrul, sumó desde que relanzó el ciclo). Será con “Drácula transilvando bajito” de Federico Kessler, una obra de teatro inspirada en la clásica novela de Bram Stocker. Las anticipadas pueden solicitarse al 340867399.
Proponen los artistas: “En esta versión los intérpretes llevan al extremo sus miradas desfachatadas, en una puesta en la que se entrelazan diferentes estéticas, en los distintos planos de significación teatral. Un espectáculo dinámico, donde la comedia y el absurdo se mezclan con momentos dramáticos y espeluznantes que brindan un pendular tránsito por esta popular historia. Donde lo contemporáneo discute y coexiste con lo clásico. Es una experiencia teatral que permite reflexionar a través del uso de personajes con un estereotipo roto y re-creado, sobre conflictos sociales, vinculares, políticos, éticos y estéticos, que forman parte de la vida cotidiana actual”.
La obra cuenta con la actuación de Camilo Céspedes (Drácula), Camila Villalba (Mina), Hernán Rosa (Dr. Van Hellsing), Ignacio Bellini (Rendfield), Amiel Rodríguez (Lucy) y Federico Kessler (Jonathan Harker), quién también realiza la dirección general y dramaturgia, la realización de escenografía y objetos y el diseño sonoro.
La operación de sonido y luces está a cargo de Julián Bruna y Rosario Lucero. El vestuario es obra de Osvaldo Pettinari, mientras que el maquillaje es responsabilidad de Camila Villalba. El diseño de luces y luminotecnia está a cargo de Bellini y Kessler; Rosario Lucero se encarga de la producción, prensa y difusión en redes.
