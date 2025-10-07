Ciudad de Santa Fe

Cómo subieron las multas en 3 meses y cuáles son los montos máximos en infracciones más comunes

Hubo una actualización porcentual del 12,4% de agosto a octubre de la Unidad Fija (UF), cálculo de medición atado al valor del litro de nafta súper para fijar los valores dinerarios de las multas por distintas contravenciones.