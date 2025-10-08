Cuáles son las cuatro infracciones que ya registran las fotomultas sobre motos en la ciudad de Santa Fe
La Municipalidad, con el apoyo técnico de la UTN local, adaptó los más de 35 dispositivos de detección de contravenciones viales, ubicados en el ejido urbano. Es la primera vez que por esta vía digital, se labran actas de infracción a motociclistas.
El nuevo mecanismo de constatación de infracciones ya se aplica. Crédito: Guillermo Di Salvatore
La Municipalidad local, con el asesoramiento técnico de la UTN Santa Fe, ya implementa el labrado de actas por infracciones en el tránsito a través de “fotomultas” para motociclistas en la ciudad. Es la primera vez que se aplica esta iniciativa en esta capital, dado que la detección de infracciones por esta vía tecnológica siempre se hizo sobre automóviles.
En el ejido urbano hay poco más de 35 cámaras/dispositivos que “disparan” fotos sobre vehículos que incurren en contravenciones dentro del complejo ecosistema vial. Estos dispositivos debían ser actualizados tecnológicamente para poder controlar a las motos: tal fue el trabajo que hizo la facultad regional mediante Inteligencia Artificial (IA).
Así, ahora también los motociclistas deben tomar los recaudos necesarios para poder circular, puesto que antes eran controlados sólo en los operativos de controles del personal de tránsito municipal: ahora, también quedan expuestos a recibir un acta de infracción por la vía de las fotomultas.
Convenio de modernización
“Los dispositivos de fotomultas se han modernizado con incorporación de IA, para lo cual el municipio un acuerdo complementario al vigente con la UTN para que se puedan empezar a tomar fotografías, hacer fotomultas y confeccionar actas de infracción sobre motovehículos”, le dijo a El Litoral Ana Caprio, Administradora de la Justicia de Faltas.
Una cámara de fotomultas en Av. Gob. Freyre y Mendoza. Crédito: Archivo Guillermo Di Salvatore
A partir de esta nueva tecnología que se incorpora, “se van a poder confeccionar actas de infracción por cruces de semáforo en rojo, por el no uso del casco protector, por exceso de ocupantes y por invasión de senda peatonal”, agregó luego, al tiempo que confirmó que esta nueva tipología de control vial ya se está implementando.
La “epidemia vial”
La iniciativa nació de un pedido especial de Juan Pablo Poletti, adujo luego: “El intendente está preocupado por la gran cantidad de infracciones que los motociclistas cometen en la ciudad. Hablamos de un medio de transporte de alto riesgo, en el cual se pone en juego la vida del conductor y también de terceros”, añadió Caprio.
Es un gran problema no sólo en el micro y macrocentro, sino también en otros sectores de la ciudad, como el Norte. “Las infracciones se ven a simple vista y de manera permanente: motos sin chapa patente, exceso de ocupantes (más de dos personas)... Hay muchas cuestiones a revisar y a controlar”, insistió.
No se controlan por los dispositivos de fotomultas la falta o adulteración de las chapas patente en motovehículos. Caprio explicó el por qué: “Estas constataciones de infracciones se hacen porque se puede divisar la chapa patente. Automáticamente se saca la fotografía y se vincula ésta con el sistema nuestra base de datos”.
Así, de inmediato se identifica quién es el titular dominial del motovehículo y se vincula con el infractor: “En realidad el infractor es quien conduce, pero si no hay manera de identificarlo, si no está el inspector en el momento del hecho, con la fotomulta no se puede, no hay manera. La falta de chapa patente se inspecciona en los operativos de control”, agregó.
Más dispositivos
Cabe recordar, como explicó El Litoral, que la multa por circular en moto sin el casco protector va de 50 Unidades Fijas (UF) de mínima hasta 500 UF de máxima: esto implica de 76.750 pesos hasta 776.750 pesos. Sin embargo, rige el pago voluntario para esta contravención, que implica un 20% de descuento.
La UF es el cálculo de la medición de las infracciones tipificadas en el Régimen de Infracciones y Penalidades de Santa Fe (Ordenanza N° 7.882 y sus actualizaciones). Ese valor está atado a un promedio del costo de un litro de nafta súper en el ACA Santa Fe. Sólo en septiembre, personal de la Dirección General de Tránsito retuvo 116 motos en infracción por falta de casco.
Así, no. Motociclistas sin casco, postal que se repite. Crédito: Archivo Mauricio Garín
Como se dijo, en la actualidad hay poco más de 35 dispositivos que sacan fotomultas. “No obstante, es muy probable que se adquieran nuevos, y que se realicen rotaciones en distintos puntos de la ciudad”, adelantó Caprio. Están ubicadas en todo el macrocentro, pero también en el Norte y otras áreas del ejido urbano.
Por cruzar el semáforo en rojo, el pago mínimo (190 UF) es de 291.650 pesos; y el pago máximo (1900 UF), 1.688.500 pesos. El pago voluntario es de 233.320 pesos, por lo tanto, siempre conviene esta última opción.
El fin que persigue la multa
Por último, la funcionaria del Tribunal de Faltas reflexionó sobre qué finalidad tiene una multa. “La multa busca prevenir, la igualdad, el efecto disuasivo y la no reincidencia del contraventor. Una inconducta vial, en este caso, merece un ‘reproche’ acorde, y ese es el fin primordial de labrar un acta de infracción”, insistió.
“Pensemos que si todos empezamos a cumplir las normas viales, cuánto mejor va a ser la convivencia, cuánto va a mejorar el tránsito y cuánto va a mejorar la vida y la seguridad de toda la ciudadanía santafesina”, cerró Ana Caprio.
