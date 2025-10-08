A usar el casco...

Cuáles son las cuatro infracciones que ya registran las fotomultas sobre motos en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad, con el apoyo técnico de la UTN local, adaptó los más de 35 dispositivos de detección de contravenciones viales, ubicados en el ejido urbano. Es la primera vez que por esta vía digital, se labran actas de infracción a motociclistas.