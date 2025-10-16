En Santa Fe, el 20% de los hogares aún no tiene acceso a Internet y existe "disparidad digital" entre distritos
Según el informe Santa Fe Cómo Vamos -con datos del Censo 2022-, en el Centro el 94% de los hogares accede a un prestador de este servicio. Pero en el Noreste, el 43% de quienes viven bajo un mismo techo no cuentan con Internet. Qué pasa en el país.
El informe preliminar “Santa Fe Cómo Vamos”, que toma datos locales del Censo 2022, muestra en uno de sus apartados las proporciones porcentuales de los hogares de la ciudad capital que tienen acceso a Internet y aquellos que aún no. Contar con una red WIFI o datos móviles hoy es considerado prácticamente un servicio esencial para la vida moderna.
Esto se aplica para todas las actividades y esferas de la vida para una ciudad de más de 400 mil habitantes como Santa Fe: la movilidad urbana (por aplicaciones), la educación, el trabajo, la información -estar mejor informado le ayuda a una persona a tomar las decisiones acertadas- y también, la recreación digital.
En cuanto a los servicios según el Censo 2022, “el 79,9% de los hogares (de la ciudad capital) poseen conexión a internet en la vivienda. Este valor refleja el grado de conectividad, clave para el trabajo, la educación y el acceso a bienes y servicios digitales”, subraya el estudio.
Sin embargo -agrega luego-, “es de señalar que, para el último censo, el 20,1% de los hogares santafesinos aún no cuenta servicio a internet”. Este relevamiento preliminar fue elaborado y presentado días atrás por la Municipalidad de Santa Fe, en conjunto con la Bolsa de Comercio local.
Dentro de lo que es el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC's), el 90,0% de los hogares cuenta con celular con internet (Censo 2022). Hay un incremento del 4,4% respecto al censo anterior (2010), mientras que el 62,6% de los hogares tiene computadoras, tablets u otros dispositivos, experimentando una suba 10,0% respecto de 2010”, aduce.
Y luego resalta el informe que se observa “una tendencia a tener dispositivos móviles con conexión a Internet que otros dispositivos”. Para una familia tipo, por caso, poder contratar este servicio a un proveedor de telefonía móvil se vuelve algo prácticamente imprescindible.
“Brecha digital”
Lo que resulta llamativo es la disparidad digital, es decir, en los porcentajes de acceso a Internet, entre los distintos distritos de esta capital. “La distribución porcentual por distritos muestra diferencias en el acceso a internet en los hogares santafesinos”, advierte el informe.
Los distritos con mayor proporción de viviendas sin conexión a internet son el Noroeste (43,2%), La Costa (34,2%) y Suroeste (30,4%). En contraste, los distritos con menor proporción de viviendas sin conexión son Centro (6,2%), Este (13,1%) y Noreste (14,6%)”, agrega el relevamiento.
Dicho de otra forma y a modo gráfico: En el distrito Centro (micro y macro centro de la ciudad), el 93,8% de los hogares tienen acceso a Internet. Pero en el Noreste del ejido urbano esa proporción porcentual de hogares con conexión disminuye hasta un 56,8%, como puede verse en el cuadro que acompaña esta nota.
Algunas conclusiones
“Los resultados evidencian que, pese a mejoras en algunos indicadores, persisten déficits en el acceso a servicios básicos y condiciones adecuadas de vivienda en la ciudad de Santa Fe”, sostiene el informe preliminar Santa Fe Cómo Vamos, como se dijo, sobre la base censal de 2022.
Finalmente, enfatiza el estudio: “La falta de acceso a internet, la baja cobertura cloacal y el uso extendido de fuentes no seguras para cocinar reflejan que una parte significativa de la población aún enfrenta barreras estructurales en el acceso a derechos fundamentales”.
En el país, Santa Fe está tercera
De acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) sobre los accesos a Internet durante el cuarto trimestre de 2024 -publicado en marzo de 2025- en dicho período “se contabilizaron en promedio 38.928.322 accesos a internet móviles, lo que implicó una suba del 2,2% respecto al mismo trimestre del año anterior”.
“Los accesos móviles residenciales tuvieron una variación positiva de 1,8% y alcanzaron los 34.926.578; y los correspondientes a organizaciones sumaron 4.001.744 y acumularon una suba de 5,9%”, agrega el informe oficial.
A su vez, en diciembre de 2024, los accesos residenciales representaron 94,7% del total de accesos a Internet fijos, con un aumento de 0,1% respecto al mismo mes de 2023. Por su parte, los accesos fijos de organizaciones, que significaron 5,3% del total, se incrementaron 3,1% en diciembre de 2024 respecto a igual mes del año anterior”.
Pero el dato relevante es que en toda la Argentina se contabilizaron 47.424.653 de los accesos a Internet totales -a diciembre de 2024- con una variación interanual del 2,4%.
De ese total de accesos a Internet totales, Buenos Aires y CABA encabezan el podio (23.884.474, siempre a diciembre del año pasado); le sigue la provincia de Córdoba (4.057.887 accesos residenciales); y en tercer lugar aparece la provincia de Santa Fe, con 3.549.410 accesos a Internet totales en el referido período.
Qué dice la UNESCO
Un último dato: según la UNESCO, el panorama digital en Argentina “experimentó una notable expansión en los últimos años. Con un acceso al 90% de los hogares en el país, se posicionó como uno de los líderes en penetración de Internet en América Latina”.
“Sin embargo -aduce-, este avance se encontró ante una coyuntura crítica: a pesar de los avances, el acceso siguió siendo desigual, especialmente en las zonas rurales, y persisten importantes desafíos en cuanto a la protección de los derechos digitales y la seguridad en línea”.
