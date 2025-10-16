En Santa Fe, el 20% de los hogares aún no tiene acceso a Internet y existe "disparidad digital" entre distritos

Mirá también

El gráfico muestra la “brecha digital” entre distritos. Crédito: Gentileza

Una de las tantas antenas de telefonía celular en la ciudad. Crédito: Archivo

