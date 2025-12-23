Licitación pública

El municipio de Santa Fe proyecta la readecuación de los puentes peatonales en el "zanjón de la muerte"

En total, quedarían cinco cruces para peatones. Se demolerán los existentes y se construirán tres. Aún no se realizará el entubado, que es un largo pedido de los vecinos. El presupuesto oficial, de más de 71 millones de pesos.