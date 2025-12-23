El municipio de Santa Fe proyecta la readecuación de los puentes peatonales en el "zanjón de la muerte"
En total, quedarían cinco cruces para peatones. Se demolerán los existentes y se construirán tres. Aún no se realizará el entubado, que es un largo pedido de los vecinos. El presupuesto oficial, de más de 71 millones de pesos.
Así fue “bautizado” por los vecinos. Hubo accidentes, incluso con muertes. Crédito: Flavio Raina
A través del Decreto N° 00126/2025, la Municipalidad de Santa Fe, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, llamó a licitación pública para la obra: “Adecuación de cruces peatonales en Av. Aristóbulo del Valle, entre Alfonsina Storni y Facundo Quiroga”. Ese tramo es conocido como el tristemente célebre “zanjón de la muerte”.
El presupuesto oficial es de $71.373.340,00, y la apertura de los sobres con las propuestas económicas se realizará el próximo 30 de diciembre de 2025 a las 12 horas en la subsecretaría de Obras Públicas, 3er. Piso del Palacio Municipal (Salta 2951).
En contexto, al “zanjón de la muerte” lo bautizaron así los propios vecinos de ese sector del extremo Norte de la ciudad capital. El motivo: la cantidad de accidentes viajes que generó, incluso con víctimas fatales.
El entubado
“Es uno de los desagües pluviales troncales de Santa Fe capital y desde hace varias décadas los vecinos esperan que sea entubado. La obra está en carpeta y es parte del Plan Director de Desagües Pluviales para la ciudad de Santa Fe del Instituto Nacional del Agua (INA)”, decía una nota de El Litoral.
“Varias veces reclamamos al municipio el entubado de este zanjón que tantas desgracias ya causó en la zona”, dijo Froilán González, presidente de la Vecinal Esmeralda. Las últimas dos veces fue ante la gestión anterior, del intendente (Emilio) Jatón, y ante las actuales autoridades, también”, recordaba el artículo periodístico.
Cabe recordar que el zanjón fue entubado en su tramo Sur, desde su intersección con Gorriti hasta Alfonsina Storni; la obra de 800 metros de largo se hizo en 1995. Desde entonces pasaron 30 años y su canalización nunca continuó. Pero desde Storni hacia el Norte, aparece este gran zanjón a cielo abierto.
11 de abril de 2025. Un auto se cayó en el zanjón. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Lo que resta entubar son unos 3,37 kilómetros de zanjón. Se trata de una obra de infraestructura de gran magnitud. El “zanjón de la muerte” tiene unos 7 metros de ancho y al menos 3 metros de profundidad, por donde se canalizan los excedentes pluviales de toda la zona Norte.
El plan del municipio
De acuerdo a las especificaciones técnicas que constan en el pliego de bases y condiciones de la licitación, el municipio capitalino planea el retiro de cinco puentes peatonales, con la correspondiente demarcación, aserrado, rotura, remoción, carga, transporte y descarga de los puentes existentes; de hormigón armado y metálicos.
También se incluye la remoción de 45,70 metros de defensa metálica tipo guardarrail, ubicada en el borde Oeste del puente, que existe en calle La Esmeralda; más la restitución de los taludes del canal que se vean afectados por la ejecución prevista.
“No se procederá con la demolición de un puente hasta no estar construido y habilitado al tránsito pedestre el nuevo que lo reemplaza. En caso de optarse por avanzar en forma inversa, el plan de trabajo deberá ser aprobado por la Inspección Municipal y deberá preverse un puente peatonal provisorio en las proximidades”, dicen los pliegos.
Planimetría. La imagen muestra el área que se pretende intervenir. Crédito: Gentileza
Como se dijo, son cinco los pasos para peatones: uno, el nuevo puente de La Esmeralda que se ubica en el mismo lugar que el actual -este es el único que se deberá demoler previo a la construcción del nuevo-; dos, el puente entre Callejón Roca y Diamianovich; tres, el de Los Pinos; cuatro, Los Cedros y, finalmente, el puente de Los Paraísos.
Cabe aclarar que se demolerán todos, se ejecutarán tres nuevos puentes de paso de peatones y los restantes dos se readaptarán, según figura en el aludido pliego.
“En todo momento deberá garantizarse el correcto funcionamiento del sistema tanto vial como hídrico, tomándose todos los recaudos necesarios para el desvió seguro del tránsito vehicular y evitando obstrucciones en el canal”, subraya luego.
En la demolición de los puentes de hormigón armado se procederá en primera instancia con el corte y remoción de las barandas metálicas; luego, con el aserrado y roturado de sus extremos del puente, “asegurando no dañar el pavimento vial existente". El tablero de hormigón deberá roturarse en escombros de no más de 30 centímetros (de dimensión mayor).
Tres nuevos puentes
También constan en las especificaciones técnicas las precisiones sobre cómo serán los tres nuevos puentes peatonales que proyecta el municipio capitalino, con fondos propios.
En primer lugar, se incluyen las tareas de movimientos de suelo, relleno y compactación, además de la demolición de los puentes existentes. Se harían los estribos de hormigón armado. También, se contempla además los elementos necesarios para la fijación de las Vigas del puente UPN 160, que apoyarán obre los estribos.
Los estribos (“esqueletos” hechos con hierro, donde va en hormigón) estarán calzados y apoyados en terreno firme y compactado. Luego vendrá la colocación de dos vigas laterales en cada uno de los nuevos puentes peatonales. “Las dimensiones de estas vigas son referenciales, y la Contratista deberá ajustar sus dimensiones en base a cálculo estructural a presentar”.
Posteriormente, se procederá a la colocación de mini losas huecas pretensadas de 9,5 centímetros de espesor (0,25 por 1,50 metros, sus dimensiones), más una capa de compresión de hormigón armado sobre dichas mini losas. Esta capa deberá tener un espesor mínimo de 5 centímetros de espesor, con alta calidad de hormigón, malla de 15 centímetros de separación.
Entre las últimas labores previstas, se cita el montaje de las barandas metálicas de los nuevos puentes peatonales. Estarán conformadas por pasamanos de caño redondo; parantes de caño rectangular; balaustres de planchuela; barandas inferiores de planchuela, planchelas base y elementos de fijación