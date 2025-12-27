El sistema de colectivos, en su laberinto: caídas en los indicadores clave que miden su eficiencia
Hubo una baja en el Índice de Pasajeros por Kilómetro (IPK) en 2024 con relación a 2023. También disminuyó, en el mismo período interanual, el número de pasajeros transportados. Cómo fue el impacto en los bolsillos de los aumentos en el boleto.
Colectivos urbanos, servicio esencial para los santafesinos. Crédito: Flavio Raina
Como es de público conocimiento, el sistema de transporte público de pasajeros por colectivos de la ciudad capital sigue en un estado de crisis. La cuestión empezó a notarse desde antes de la pandemia; sin embargo, tras la eliminación por parte de Nación del Fondo Compensador del Transporte (subsidios), este servicio clave fue cuesta abajo.
El boleto plano para las líneas urbanas debió ser aumentado, en 20 meses, casi 620% por el municipio capitalino. El corte de los subsidios nacionales, las subas de combustibles y las paritarias fueron algunos de los agravantes. Se hace la salvedad de que el 21% de los usuarios del sistema abona la tarifa corriente (1.580 pesos hoy).
Y si bien hubo esfuerzos por parte tanto del gobierno local, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti -inyectando fondos del Tesoro Municipal al sostenimiento del sistema-, y de los propios empresarios, más la incorporación de nuevas unidades y de las validadoras -etcétera-, la situación no ha repuntado y la matriz de costos no termina de cerrar en Santa Fe.
Es interesante analizar los indicadores claves que en dicho informe se toman para medir la eficiencia del sistema. El primero de ellos es el Índice de Pasajeros por Kilómetro recorridos (IPK), el cual constituye una métrica clave para valorar el nivel de aprovechamiento de la red de colectivos”, aduce el estudio.
Un IPK más alto implica transportar más personas por unidad de distancia, lo que tiende a reducir el costo por pasajero y mejorar el rendimiento del sistema en términos de consumo de recursos.
Gráfico 1. En rojo intenso, los lugares donde más se usa el sistema. Crédito: Gentileza
En 2024, el IPK se ubicó en 2,5, y mostró una caída respecto al valor de 2,6 registrado en 2023. A su vez, y en línea con esto, el número de pasajeros transportados disminuyó un 7,6% en 2024 respecto al año anterior, mientras que los kilómetros recorridos lo hicieron en un 5,0%.
El exhaustivo informe agrega la tasa de utilización del Transporte Público de Pasajeros (TPP), que había crecido entre 2022 y 2023. Pero en 2024, alcanzó un valor del 9,4%, “mostrando una caída respecto del año 2023 de 0,9 puntos porcentuales”.
Distribución geográfica
Otro de los elementos analizados en el estudio fue la distribución geográfica de los pasajeros transportados en las distintas zonas de la ciudad, donde se observó una marcada concentración en el distrito Centro y las zonas de universidades.
Estos puntos funcionan como “polos atractores” debido a la presencia de actividades clave: en el caso del Centro, espacios como la Plaza del Soldado actúan como epicentros de acceso a lugares de trabajo, instituciones gubernamentales, centros comerciales y servicios administrativos.
Por otro lado, en el área de ciudad universitaria, al Este de la ciudad, se registra un flujo concentrado de pasajeros relacionado con actividades académicas (estudiantes de Ciudad Universitaria, por caso).
Ciudad Universitaria, un gran punto atractor. Crédito: Archivo Pablo Aguirre
“Esta distribución territorial del uso del transporte explica al mismo como un medio para acceder a distintas actividades: empleo, educación, salud, compras o trámites, presentándose así como una demanda derivada”, subraya el SFCV 2024.
“Por lo tanto, el sistema de transporte refleja la organización social y funcional de la ciudad y su demanda está estrechamente vinculada a los principales puntos de concentración de servicios, oportunidades y funciones urbanas”, completa el concepto.
Impacto tarifario
Luego, se analiza el impacto de las subas en las tarifas sobre la eficiencia del sistema de colectivos, “a la luz de sus implicancias económicas sobre los usuarios. En este sentido, el análisis del impacto tarifario en los ingresos laborales permite aproximarse a la dimensión de asequibilidad del servicio”, se explica después.
Aquí, el informe hace uso de una comparación atinada: la incidencia de la tarifa de transporte en el sueldo categoría inicial “A” (Administrativo) de un empleado de comercio en Santa Fe capital en el período aludido. Aclara que ese valor es coyuntural pero permite ver la evolución del precio del servicio y su impacto sobre los ingresos de un empleo formal.
Gráfico 2. Evaluación del servicio por los usuarios. Crédito: Gentileza
En diciembre de 2024, la tarifa para viajeros frecuentes alcanzó un valor de $1.200 y el monto mensual estimado de 88 pasajes (gasto en transporte) por mes ascendía a $105.600. Con lo cual, la incidencia del gasto en colectivos representó un 12% sobre ingresos mensuales de ese empleado/a de comercio. Ya se habían eliminado los subsidios nacionales.
Percepción de los usuarios
Una última variable que se recoge del informe es la percepción de los usuarios para valorar la calidad del servicio. Aquí se toman los resultados de encuestas de opinión realizadas por el Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral (OS-UNL) a través de su panel de hogares.
Se observó “que la tarifa, la climatización, la frecuencia y el estado general de las unidades fueron, en orden decreciente (y en 2024), los puntos de mayor disconformidad. Mientras que el sistema de pago, recorridos y el desempeño de los choferes representan los aspectos de mayor conformidad”, dice el SFCV.
Una buena: en 2024, respecto a 2023, aumentó un 26,8% la proporción de usuarios que manifestó no estar nada conforme con la tarifa del servicio, pasando del 38,1% al 48,3% del total.