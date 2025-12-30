Misiones: se hizo pasar por otra persona, obtuvo una tarjeta y gastó más de $66 millones

La Policía de Misiones detuvo a un hombre acusado de cometer una estafa bancaria de gran magnitud, tras realizar consumos millonarios con una tarjeta de crédito obtenida de manera fraudulenta a nombre de otra persona. El procedimiento se concretó este lunes, luego de una investigación iniciada a partir de una alerta emitida por una entidad financiera.
El sospechoso fue identificado como José Luis R., de 38 años, y quedó a disposición de la Justicia provincial mientras avanza la causa por estafa agravada, defraudación y falsedad ideológica.
Ladenuncia
La pesquisa comenzó cuando el banco recibió una denuncia formal del verdadero titular de la cuenta, quien detectó movimientos inusuales en su resumen. Ante esa situación, desconoció de inmediato los gastos y solicitó el bloqueo de la tarjeta de crédito.
La Policía de Misiones detuvo a un hombre acusado de realizar una estafa bancaria.
A partir de ese aviso, se activaron los protocolos internos de la entidad bancaria y se dio intervención a las autoridades judiciales. Los investigadores lograron establecer que el acusado había solicitado la emisión de una tarjeta adicional, haciéndose pasar por el titular de la cuenta afectada.
Según se pudo determinar, el hombre utilizó datos personales precisos de la víctima, logró superar los controles de seguridad y retiró el plástico personalmente en una sucursal bancaria.
Consumosmillonarios
De acuerdo con la información recabada durante la investigación, entre el 5 y el 18 de noviembre el acusado realizó gastos por un monto aproximado de 42.000 dólares, cifra que supera los 66 millones de pesos al tipo de cambio vigente.
Luego de que el titular real solicitara el bloqueo de la tarjeta, el estafador volvió a comunicarse con el banco y denunció el supuesto extravío del plástico, con la intención de que se emitiera uno nuevo. Esta maniobra despertó sospechas dentro de la entidad y generó una alerta que derivó en una intervención judicial inmediata.
El operativo y la detención
Agentes de la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones llevaron adelante un operativo encubierto, que incluyó tareas de inteligencia y seguimiento. El procedimiento culminó cuando el acusado se presentó nuevamente en la sucursal bancaria para retirar la nueva tarjeta solicitada.
En ese momento, fue detenido sin ofrecer resistencia. Durante el operativo, los efectivos secuestraron un teléfono celular, que será sometido a peritajes para obtener información relevante para la causa.
Tras la detención, el hombre fue trasladado a la Comisaría Primera de la Unidad Regional I, donde permanece alojado. La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción Nº3, que lo notificó formalmente de los cargos en su contra.
La investigación continúa para determinar si existen otras víctimas o si el acusado actuó solo o con la colaboración de terceros en la maniobra fraudulenta.