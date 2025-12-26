Posadas: entraron a su casa durante Navidad y le robaron 15 millones de pesos

Mirá tambiénLe robaron la moto a Ricardo Calanchini
Un empresario de la ciudad de Posadas fue víctima de un importante robo en su vivienda particular mientras se encontraba fuera del domicilio celebrando la Navidad. El hecho se descubrió durante la madrugada, cuando regresó a su casa y advirtió que delincuentes habían ingresado tras forzar accesos y sustraer una suma millonaria de dinero, además de objetos personales y un arma de fuego.
Ingreso forzado
El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en las inmediaciones de la avenida Almirante Brown y la calle Gobernador Bermúdez, una zona residencial de la capital misionera. Según la denuncia, los autores actuaron bajo la modalidad conocida como “barreteros”, ya que violentaron una reja y luego la puerta del patio para acceder al interior del inmueble.
El damnificado, empresario, contador y titular de una distribuidora local, regresó a su domicilio alrededor de las 3.15. Al ingresar, notó de inmediato signos de violencia en los accesos y un evidente desorden en los distintos ambientes de la casa, lo que confirmaba que personas desconocidas habían permanecido allí durante su ausencia.
Dinero, arma y documentación
Una vez dentro de la vivienda, los delincuentes revisaron varias dependencias y se llevaron una importante cantidad de dinero en efectivo. El propietario informó la sustracción de una suma estimada entre 13 y 15 millones de pesos, además de moneda extranjera, entre la que se encontraban reales brasileños y dólares estadounidenses.
Entre los elementos robados también figura una pistola calibre 9 milímetros, marca Bersa, modelo PP9, de color negro, lo que agrega un componente de gravedad al hecho por la circulación ilegal de un arma de fuego.
Además, los ladrones se llevaron un maletín marrón que contenía documentación personal del empresario, como su DNI, licencia de conducir, tarjetas de crédito y débito, y las cédulas de identificación de varios vehículos de su propiedad.
Investigación en curso
Tras constatar el robo, el empresario realizó la denuncia correspondiente y dio aviso a las fuerzas de seguridad. Personal policial trabajó en el lugar para relevar la escena, levantar rastros y avanzar con las primeras diligencias investigativas.
Hasta el momento no trascendieron datos sobre sospechosos ni detenidos, y se analizan posibles registros de cámaras de seguridad de la zona que permitan reconstruir los movimientos previos y posteriores al hecho. La investigación continúa con el objetivo de identificar a los responsables y recuperar los bienes sustraídos.