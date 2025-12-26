Puerta giratoria en Santa Fe

"Chapita": el ladrón al que detuvieron ocho veces pero siempre vuelve a la calle

Ocho detenciones policiales en tres meses y una secuencia de liberaciones que inquieta a vecinos de San José del Rincón. Hurtos, amenazas y abuso de arma de fuego marcan el derrotero de este particular delincuente.