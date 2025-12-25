Rosario: investigan la muerte de un joven en la zona noroeste

Un joven de 25 años fue hallado con un disparo en el abdomen durante la madrugada de este jueves 25 de diciembre en una calle de la zona noroeste de Rosario y falleció en el hospital de emergencias, mientras estaba siendo operado.
Lo encontró una vecina durante la madrugada de este jueves 25. Fue llevado al hospital de emergencias, donde falleció mientras estaba siendo operado. Es el noveno crimen en el mes de diciembre en el departamento Rosario.
Un joven de 25 años fue hallado con un disparo en el abdomen durante la madrugada de este jueves 25 de diciembre en una calle de la zona noroeste de Rosario y falleció en el hospital de emergencias, mientras estaba siendo operado.
Fuentes judiciales y policiales indicaron a este diario que alrededor de las 5:30 una mujer que volvía de comprar algo en un quiosco, encontró tirado en inmediaciones de México y pasaje Nazca, en barrio Larrea, a un joven con una herida de arma de fuego en el abdomen.
La mujer avisó al 911 y un rato más tarde llegó hasta el lugar personal policial, que luego de constatar la presencia del joven herido, pidió asistencia al Sies (Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria).
Pocos minutos después, el joven fue llevado en ambulancia hasta el hospital de emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde fue operado en dos oportunidades por una herida de arma de fuego en abdomen, con lesión vascular, compromiso de la vena ilíaca y múltiples lesiones intestinales.
El joven, identificado como Milton Lucas Lobos, falleció poco después de las 9AM como consecuencia de complicaciones en su cuadro clínico.
El fiscal Ignacio Hueso, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional Segunda, solicitó que el cuerpo del joven sea trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia.
También pidió que personal del gabinete criminalístico y de la división homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realice distintas pericias en el lugar donde fue encontrado el joven, entre ellas levantamiento de rastros, tareas de planimetría, registro fotográfico y toma de testimonios a vecinos de la zona. Y que además se verifique si hay cámaras de seguridad tanto públicas como privadas para ver si hay imágenes que puedan ayudar a esclarecer el crimen.
Los policías recuperaron en el lugar donde fue encontrado el joven una vaina servida aparentemente calibre 9 milímetros. La víctima presentaba signos de haber ingerido alcohol y no lograba responder con coherencia a las preguntas de los efectivos, señalaron voceros policiales.
“Hay en curso tareas investigativas en reserva para determinar la mecánica del hecho e identificar a él o los autores del hecho”, remarcaron fuentes judiciales.
Ya son 9 los crímenes registrados en el mes de diciembre en el departamento Rosario. En base a datos propios y al informe del Observatorio de Seguridad Pública que realizan en forma conjunta el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJS), se llevan cometidos 111 asesinatos en lo que va de 2025 en el departamento más importante del sur santafesino.