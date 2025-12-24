Vandalismo

En Arroyo Leyes: piedrazos contra un colectivo que trasladaba policías; no hubo heridos

El hecho ocurrió sobre la ruta 1, altura del kilómetro 12 y provocó la rotura de dos ventanillas. Por fortuna hubo que lamentar personas lesionadas. El chofer logró ver a los agresores antes de que escaparan.