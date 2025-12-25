Salta: hombre resultó gravemente herido tras un disparo accidental en Nochebuena

Un hombre de 40 años resultó gravemente herido luego de un disparo accidental mientras celebraba la Nochebuena en la ciudad de Rosario de Lerma, provincia de Salta. El hecho se produjo minutos después de la medianoche, cuando comenzaban las festividades familiares.
Mirá tambiénRamos Mejía: una menor está grave tras ser alcanzada por una bala perdida en Navidad
Según los primeros reportes, la víctima manipulaba un arma de fuego dentro de su domicilio cuando, por una maniobra accidental, se disparó el proyectil que lo impactó directamente. La acción provocó un estado de alarma inmediata entre los presentes, quienes solicitaron asistencia de urgencia.
Asistencia inmediata y traslado
Personal de emergencias llegó rápidamente al lugar del incidente y prestó los primeros auxilios. Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo, donde quedó internado bajo cuidado médico especializado.
Fuentes sanitarias indicaron que, hasta el momento, no se ha emitido un parte oficial sobre la evolución clínica del paciente. Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.
Contexto y precauciones
Este tipo de accidentes pone de relieve los riesgos asociados a la manipulación de armas de fuego durante celebraciones. Incluso en entornos familiares, un descuido puede derivar en heridas graves o consecuencias fatales. Autoridades locales y medios destacan la importancia de extremar las precauciones, sobre todo en fechas donde se incrementan los festejos con pirotecnia y armas.