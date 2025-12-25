Un joven herido en un boliche y otros lesionados en una seguidilla de incidentes

La madrugada de Navidad dejó un preocupante saldo de heridos en distintos puntos de Santa Fe. El episodio más visible ocurrió a la salida de un boliche sobre la Ruta 168, donde un joven debió ser asistido tras sufrir un traumatismo de cráneo. Con el correr de las horas, se sucedieron otros ingresos hospitalarios por agresiones, un robo con arma de fuego y una caída desde altura.
El caso que concentró mayor atención se registró a las 7.40 del jueves 25, en un boliche ubicado sobre la Ruta Nacional 168. Hasta allí llegó una ambulancia privada, escoltada por personal del Cuerpo Guardia de Infantería.
El paciente fue identificado como E. F. de 18 años, domiciliado en Sauce Viejo. Según se informó, el joven presentaba un traumatismo de cráneo leve, por lo que se le colocó suero y se le practicó una tomografía para descartar lesiones de mayor gravedad.
Robo y balazo en plena calle
Minutos antes, a las 2.50, se había registrado otro hecho grave en la intersección de Monseñor Zaspe y Moreno. Allí ingresó por sus propios medios al hospital Cullen un hombre de 47 años, quien denunció haber sido víctima de un robo.
Varios de los heridos fueron atendidos en el hospital Cullen. Foto: archivo El Litoral
Según su testimonio, dos hombres lo abordaron para sustraerle el teléfono celular y, durante el forcejeo, uno de ellos le efectuó un disparo de arma de fuego que le impactó en la mano izquierda. Tras el ataque, los agresores escaparon sin ser identificados.
Gresca familiar
Poco antes, a las 2.35, un llamado alertó sobre una gresca familiar en una vivienda ubicada en Uruguay al 3800. Desde ese domicilio fue trasladado por el Comando Radioeléctrico un hombre de 29 años, quien presentaba lesiones producto de la agresión. El hecho es materia de investigación para determinar cómo se originó el conflicto.
Personal policial investiga los hechos. Foto: archivo El Litoral
La lista de incidentes se completó a las 3.15, cuando una ambulancia del SIES 107 trasladó a un hombre de 40 años, quien había sufrido una caída desde altura en una vivienda de calle 1° de Junta al 4300, en Santo Tomé. El hombre fue asistido por las lesiones sufridas en el accidente doméstico.
Otro herido con arma blanca
Ya entrada la mañana, a las 10.05, personal del 107 trasladó a un muchacho de 25 años, en situación de calle, con una herida cortante en el brazo izquierdo inferior. El joven fue derivado al efector de salud Lima 16, también en la ciudad de Santo Tomé.
La sucesión de hechos volvió a encender las alertas en una madrugada atravesada por la violencia, los excesos y los conflictos, en el marco de los festejos navideños.