Rosario: asesinaron a tiros a una mujer y dos hombres en barrio Las Flores
El ataque ocurrió durante la madrugada de este martes 23 de diciembre en inmediaciones de Lirio y España. Dos de las víctimas fallecieron en el lugar y la restante en el hospital Centenario. Además, hay una persona internada con impactos de bala en el rostro y la espalda.
El ataque a tiros ocurrió en Lirio y España, barrio Las Flores. Foto: Marcelo Manera
Tres personas fueron asesinadas y otra resultó gravemente herida durante un violento ataque a tiros registrado durante la madrugada de este martes 23 de diciembre en un extremo de barrio Las Flores, al sudoeste de Rosario. Ya son 8 los crímenes registrados en el mes de diciembre en el departamento Rosario.
Fuentes judiciales y policiales señalaron a El Litoral que el violento episodio se registró poco después de la 1AM en inmediaciones de Lirio y España, un sector poblado de viviendas precarias, pasillos y calles de tierra, con escasa o prácticamente nula iluminación.
A esa hora ingresaron varios llamados al Sies (Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria) solicitando ambulancias ya que había varias personas heridas de arma de fuego en ese lugar. A los pocos minutos llegó personal de Prefectura Naval y luego policías de la Unidad Regional II y personal médico.
Los uniformados encontraron sin vida a una mujer de 35 años, identificada como Érica Tamara Ayala (tenía múltiples heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo) y a un hombre que hasta el momento no está identificado.
En tanto, dos personas fueron trasladadas en ambulancia, una al hospital Centenario y otra al hospital de emergencias Clemente Álvarez.
Poco antes de las 4AM desde el hospital Centenario se comunicó el deceso de Sergio Fabián Roldán, de 36 años, como consecuencia de heridas de arma de fuego en el tórax, brazo izquierdo y uno de sus miembros inferiores.
En tanto, Roque Lisandro A., quedó internado en la unidad de terapia intensiva del Heca, por una herida de arma de fuego en el rostro.
El lugar dónde murieron tres personas y otra permanece internada en grave estado.
El fiscal Ignacio Hueso, del equipo fiscal transitorio de violencias altamente lesivas, solicitó el traslado de los cuerpos al Instituto Médico Legal (IML) para la realización de las correspondientes autopsias y estudios para lograr la identificación de la tercera persona fallecida.
Además, pidió que personal del gabinete criminalístico y de la división homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realice la inspección y relevamiento de la zona, pericias fotográficas, levantamiento de rastros y toma de testimonios a vecinos y personas que puedan aportar datos para orientar la investigación. En el lugar donde fueron encontrados los cuerpos, en medio de residuos y pastizales, se recogieron al menos 6 vainas servidas que fueron enviadas para peritar.
En base a las primeras pericias y testimonios recogidos en el lugar, se presume que el ataque fue perpetrado por varias personas, que por el momento no están identificadas, que llegaron caminando y, supuestamente sin mediar palabra, comenzaron a efectuar disparos contra las víctimas. Tras el ataque, se habrían dado a la fuga hacia el este por calle Lirio (que desemboca en avenida San Martín).
Ya son 8 los crímenes registrados en el mes de diciembre en el departamento Rosario. En base a datos propios y al informe del Observatorio de Seguridad Pública que realizan en forma conjunta el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJS), se llevan cometidos 110 asesinatos en lo que va de 2025 en el departamento más importante del sur santafesino.