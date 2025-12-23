Triple crimen

Rosario: asesinaron a tiros a una mujer y dos hombres en barrio Las Flores

El ataque ocurrió durante la madrugada de este martes 23 de diciembre en inmediaciones de Lirio y España. Dos de las víctimas fallecieron en el lugar y la restante en el hospital Centenario. Además, hay una persona internada con impactos de bala en el rostro y la espalda.