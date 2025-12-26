Dramático rescate

Coronel Pringles: cinco jóvenes salvaron a un vecino durante un incendio

El incendio se desató en una vivienda durante la madrugada y dejó a un hombre de 52 años internado en terapia intensiva. Antes de la llegada de los bomberos, cinco jóvenes ingresaron a la casa en llamas y lograron rescatarlo, evitando una tragedia mayor.