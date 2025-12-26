Coronel Pringles: cinco jóvenes salvaron a un vecino durante un incendio

Cinco jóvenes arriesgaron su vida para rescatar a un hombre atrapado en el incendio de su vivienda en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. La víctima, de 52 años, permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.
Cinco jóvenes arriesgaron su vida para rescatar a un hombre atrapado en el incendio de su vivienda en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. La víctima, de 52 años, permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.
El hecho ocurrió cerca de las 5:50 de la mañana y generó un amplio despliegue de bomberos voluntarios, personal policial y servicios de emergencia. El incendio también provocó importantes pérdidas materiales y despertó la alarma de los vecinos de la zona.
Según se informó, las llamas se iniciaron en el garaje de la vivienda y avanzaron rápidamente, consumiendo gran parte de la estructura. El calor intenso provocó la caída de mampostería, lo que generó un riesgo de derrumbe inminente y complicó aún más la situación.
Mientras el fuego avanzaba, el propietario de la casa, identificado como H.H.H., quedó atrapado en el interior sin poder salir por sus propios medios.
Antes de que arribaran los bomberos, cinco jóvenes —cuatro varones y una chica, de entre 16 y 20 años— no dudaron en ingresar a la vivienda en llamas para auxiliar al hombre. A pesar del peligro, lograron sacarlo del lugar y ponerlo a salvo.
El dramático momento quedó registrado en un video en el que se observa la desesperación de los vecinos y la determinación de los jóvenes durante el rescate.
En la casa también se encontraban G.H., hermano de la víctima, de 58 años, y A.A., de 64, quienes no sufrieron heridas de gravedad, aunque recibieron asistencia médica preventiva.
El hombre rescatado permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal, donde los médicos continúan evaluando su evolución.
El jefe de dotación de bomberos, Martín Ortigosa, explicó que el fuego destruyó por completo el garaje y que el resto de la vivienda sufrió daños por el calor y el humo. La rápida intervención del personal evitó que las llamas se propagaran hacia la casa principal.
Las causas del incendio continúan bajo investigación. En el lugar trabajaron peritos de bomberos de Bahía Blanca y personal de la Policía Científica de Coronel Suárez. La causa quedó en manos de la UFIJ N° 9 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.