Le robaron la moto a Ricardo Calanchini

Este martes, Ricardo Calanchini en persona publicó en sus redes sociales que fue víctima de un robo.
A través de sus redes sociales, el artista plástico santafesino pidió difusión y ayuda para recuperar el rodado.
Este martes, Ricardo Calanchini en persona publicó en sus redes sociales que fue víctima de un robo.
“Amigos me acaban de robar la moto”, avisó, junto a fotos del vehículo, un “modelo Morini 700”, como aclaró luego en los comentarios.
“Quienes me conocen, saben de mi pasión por las motos. Y más allá de lo material, es el esfuerzo para llegar a las cosas que uno desea así que pido cualquier información que tengan disponible, me avisen”, agregó el artista.
“Particularmente tiene mi nombre en ambos lados, de color negro y de tamaño importante, más allá de detalles técnicos”, añadió.
Ricardo Calanchini es un reconocido artista plástico argentino nacido en la ciudad de Santa Fe el 5 de octubre de 1955.
Es una figura central en el ámbito cultural santafesino, conocido por su estilo surrealista y su enfoque en el dibujo y la pintura.