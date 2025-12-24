#HOY:

Le robaron la moto a Ricardo Calanchini

A través de sus redes sociales, el artista plástico santafesino pidió difusión y ayuda para recuperar el rodado.

Por: 

Este martes, Ricardo Calanchini en persona publicó en sus redes sociales que fue víctima de un robo.

“Amigos me acaban de robar la moto”, avisó, junto a fotos del vehículo, un “modelo Morini 700”, como aclaró luego en los comentarios.

“Quienes me conocen, saben de mi pasión por las motos. Y más allá de lo material, es el esfuerzo para llegar a las cosas que uno desea así que pido cualquier información que tengan disponible, me avisen”, agregó el artista.

“Particularmente tiene mi nombre en ambos lados, de color negro y de tamaño importante, más allá de detalles técnicos”, añadió.

Quién es Ricardo Calanchini

Ricardo Calanchini es un reconocido artista plástico argentino nacido en la ciudad de Santa Fe el 5 de octubre de 1955.

Es una figura central en el ámbito cultural santafesino, conocido por su estilo surrealista y su enfoque en el dibujo y la pintura.

