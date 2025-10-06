Inauguración y festejo

Los 70 de Calanchini: una celebración con promesa de futuro

El reconocido artista plástico santafesino presentó su muestra “Habitado por la pasión” en el complejo Río Arriba, donde a continuación realizó una fiesta por sus siete décadas de vida, con números musicales, barras de tragos, presentación de nuevas etapas en su obra y los ojos puestos en lo que vendrá.