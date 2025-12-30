Se hizo pasar por pasajero, ahorcó a un taxista y le robó el auto en Tucumán

Un violento robo sacudió al sur de Tucumán cuando un delincuente fingió ser pasajero, abordó un taxi y atacó al conductor para robarle el vehículo. El hecho ocurrió este domingo sobre la Ruta Nacional 38, en la localidad de Los Gucheas, y terminó horas más tarde con la detención del sospechoso tras un operativo policial.
La víctima fue identificada como Luis Alfredo Bulacio, de 63 años, quien sufrió lesiones y debió ser hospitalizado, aunque se encuentra fuera de peligro.
Según informaron medios locales, Bulacio llegó con su taxi, un Chevrolet Prisma, hasta la avenida Vicente López y Planes, en la ciudad de Concepción. Allí levantó a un pasajero y comenzó el recorrido como parte de su rutina laboral, sin advertir que se trataba de un delincuente.
En un tramo del trayecto, el hombre que viajaba en el asiento trasero lo sorprendió por la espalda. Le colocó un cable alrededor del cuello y comenzó a ahorcarlo, mientras lo golpeaba reiteradamente en la cabeza y el rostro con el objetivo de reducirlo. Tras el ataque, el agresor logró sacar al conductor del vehículo y huyó con el taxi por un camino de tierra de la zona.
El estado de saluddel chofer
Minutos después del asalto, Bulacio fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Regional de Concepción. Allí quedó internado en observación, mientras los médicos evaluaban la gravedad de las lesiones.
El hombre debió ser asistido en el Hospital Regional de Concepción.
Los profesionales informaron que el taxista presentaba un traumatismo encéfalo craneano y un corte en la ceja que requirió sutura. A pesar de la violencia del ataque, el hombre se encontraba consciente y fuera de peligro, luego de que se le realizaran los estudios de control correspondientes.
El operativo policialy la detención
Tras la denuncia, efectivos de las comisarías de Alto Verde, Concepción y Medina desplegaron un operativo cerrojo en la zona. El procedimiento permitió localizar el vehículo robado y avanzar rápidamente en la identificación del presunto autor del hecho.
Luego de varias horas de búsqueda, el sospechoso fue detenido. Se trata de Carlos Alberto Soria, un joven de 26 años con domicilio en la ciudad de Concepción. Durante el procedimiento, la Policía secuestró el taxi sustraído, una cartera con dinero y documentación perteneciente a la víctima, además de prendas de vestir que el acusado habría utilizado al momento del ataque.
La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos del Centro Judicial Concepción, que continúa con la investigación y no descarta nuevas medidas en las próximas horas.