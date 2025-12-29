Insólito robo en Merlo: se llevaron un camión estacionado durante la madrugada

Mirá tambiénRayó varios autos con una lija y se fue: el hecho quedó registrado en video
Un hecho delictivo tan insólito como preocupante ocurrió en la localidad bonaerense de Merlo, donde un delincuente robó un camión cargado con pollos que se encontraba estacionado en la vía pública. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y permitió reconstruir con precisión el accionar del ladrón.
El robo quedó registrado
Las imágenes muestran que el hecho ocurrió alrededor de las 03:20 de la madrugada, en la intersección de Cerrito y Juramento. El hombre caminaba por la zona cuando advirtió la presencia del camión detenido. Sin dudarlo, comenzó a forzar la puerta con el objetivo de ingresar a la cabina y poner el vehículo en marcha.
Según se observa en el registro fílmico, el delincuente actuó con extrema cautela. Para evitar ser visto, se arrastró por el suelo y manipuló distintos mecanismos hasta lograr desactivar el sistema que impedía el encendido del motor. Una vez conseguido su objetivo y aprovechando la ausencia de personas en el lugar, escapó a toda velocidad.
Sospechas sobre un accionar planificado
Sebastián, el chofer afectado de 47 años, dialogó con TN y sostuvo que el responsable del robo parecía tener conocimientos específicos sobre camiones. Explicó que no es sencillo arrancar un vehículo de esas características debido a los frenos de aire comprimido, lo que refuerza la hipótesis de un accionar planificado.
El ruido provocado por el camión en movimiento y los golpes al pasar por los pozos despertaron a varios vecinos, quienes alertaron al conductor. Sin embargo, cuando Sebastián llegó al lugar, el vehículo ya había desaparecido.
Un antecedente que agrava la situación
El damnificado también relató que no se trata del primer hecho de estas características que sufre. Hace aproximadamente 60 días, le habían robado otra camioneta, cuyo recorrido logró rastrear. Al seguir el trayecto del camión sustraído recientemente, descubrió que ambos vehículos terminaron en la misma zona.
“Me la robaron en Barrio Rivadavia, la pasearon por todo el partido de Merlo y terminó en Pontevedra, donde desactivan el satelital y los desarman”, explicó Sebastián, visiblemente afectado.
El impacto en una pyme familiar
El conductor contó que el robo tuvo un fuerte impacto en su actividad laboral. “Me está afectando, tengo una PyME y me dedico a la producción de pollo y huevo. A partir de ahora tengo que contratar un flete. No hay forma de aguantar el robo de una camioneta y un camión en dos meses”, expresó.
En ese sentido, remarcó las consecuencias económicas y logísticas que le generó el hecho: “Me desarticularon. Soy una persona de bien, me rompieron el esquema de logística de la empresa, me va a costar recomponerme”.
La investigación quedó a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones y la UFI Nº2 de Morón, que trabajan para identificar al autor del robo y recuperar el camión sustraído.