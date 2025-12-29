Rayó varios autos con una lija y se fue: el hecho quedó registrado en video
Las imágenes de seguridad muestran a un hombre actuando con total impunidad en una calle del barrio, provocando daños en vehículos estacionados y generando la reacción inmediata de los vecinos, que ya realizaron la denuncia.
En su ataque, el hombre usó lo que parece ser una lija.
Un episodio de vandalismo generó sorpresa e indignación entre vecinos de Banfield, en Buenos Aires, luego de que un hombre dañara varios autos estacionados en la vía pública sin que mediara una discusión previa o un motivo aparente. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad privadas, cuyas imágenes comenzaron a circular en las últimas horas.
Las grabaciones permitieron reconstruir con claridad la secuencia y aportan datos clave para identificar al responsable, que actuó con rapidez y se retiró del lugar sin llamar la atención.
El ataquecaptadopor las cámaras
En el video se observa a un hombre vestido con una chomba blanca con detalles azules y una bermuda negra. Sin detener su marcha, se acerca a un vehículo estacionado y comienza a rayar el capó de manera deliberada. Instantes después repite la acción con otro auto ubicado a pocos metros.
Según se aprecia en las imágenes, el agresor utilizó un objeto similar a una lija para provocar los daños. El accionar fue breve pero efectivo, ya que en pocos segundos dejó marcas visibles en la carrocería.
Lejos de limitarse a una sola superficie, el hombre avanzó a lo largo del auto y continuó trazando rayones sobre los laterales. Las marcas se extendieron por las puertas y llegaron hasta la parte trasera del vehículo, dejando un daño considerable.
Luego de completar el ataque, el sospechoso se alejó caminando con total naturalidad, como si no hubiera ocurrido nada fuera de lo común. La rapidez con la que actuó refuerza la hipótesis de que se trató de un hecho premeditado.
La Policía trabaja para identificarlo.
Búsquedadelresponsable
Tras descubrir los daños, los vecinos afectados realizaron la denuncia correspondiente y manifestaron su malestar por lo ocurrido. La policía ya tomó intervención y analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar identificar al autor del vandalismo.
Desde el barrio señalaron que esperan una pronta respuesta, ya que los autos estaban correctamente estacionados y el ataque no tuvo explicación alguna. Mientras tanto, el material fílmico se convirtió en una pieza clave para avanzar con la investigación y determinar responsabilidades.