Choque entre un colectivo y un camión sobre la General Paz en Buenos Aires, dejó 19 heridos

Un accidente de tránsito entre un ómnibus de la línea 117 y un camión con carga frigorífica se registró en la mañana de este lunes en la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Griveo, en sentido hacia el Río de la Plata.
Un colectivo urbano y un camión frigorífico colisionaron en la colectora de la avenida General Paz, sentido hacia el Río de la Plata, durante el tránsito matinal. El siniestro dejó un saldo de 19 personas con lesiones y generó importantes demoras en la circulación.
Un accidente de tránsito entre un ómnibus de la línea 117 y un camión con carga frigorífica se registró en la mañana de este lunes en la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Griveo, en sentido hacia el Río de la Plata.
El hecho –que ocurrió en plena hora de mayor flujo vehicular– dejó al menos 19 personas con heridas de diversa consideración y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia para atender a los afectados y restablecer el tránsito en el lugar.
De acuerdo con las primeras informaciones oficiales, el impacto se habría producido cuando el camión, que circulaba por detrás, embistió al colectivo por la parte trasera. El choque provocó daños importantes en la parte frontal del vehículo de carga y afectó el sector posterior de la unidad de transporte urbano.
El camión presentó además roturas en su estructura delantera y se detectó pérdida de combustible en el área del impacto, lo que requirió medidas adicionales por parte de los equipos de emergencia para reducir riesgos.
Al lugar acudieron unidades del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que confirmaron la asistencia a casi 20 personas con lesiones. En primera instancia, el número de heridos se había estimado en cinco, pero tras la evaluación en el sitio la cifra se duplicó.
Del total asistido, cuatro fueron trasladados al Hospital Abel Zubizarreta y otro al Hospital Vélez Sarsfield para recibir atención médica más especializada.
La respuesta del SAME incluyó la movilización de 15 móviles sanitarios, que trabajaron junto a personal de la Policía de la Ciudad para asegurar la zona, coordinar los traslados y facilitar el flujo de los vehículos en los desvíos habilitados.
La intervención de las fuerzas de seguridad también fue clave para organizar la circulación y evitar mayores complicaciones en un horario donde el tránsito suele ser intenso hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, equipos de vialidad y asistencia trabajaron en la remoción de los vehículos involucrados, que quedaron sobre la colectora y generaron un estrechamiento del carril, provocando demoras y complicaciones para quienes se desplazaban por esa traza.
Las autoridades recomendaron a los conductores tomar vías alternativas mientras se normalizaba la situación.
Las primeras diligencias para determinar las causas del siniestro quedaron a cargo de la Policía de la Ciudad y de peritos especializados en siniestros viales.
Según la reconstrucción inicial, el camión habría impactado al colectivo desde atrás, aunque las circunstancias precisas –como la velocidad de los vehículos y la posible participación de factores externos– siguen siendo objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.