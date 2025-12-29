Accidente en hora pico

Choque entre un colectivo y un camión sobre la General Paz en Buenos Aires, dejó 19 heridos

Un colectivo urbano y un camión frigorífico colisionaron en la colectora de la avenida General Paz, sentido hacia el Río de la Plata, durante el tránsito matinal. El siniestro dejó un saldo de 19 personas con lesiones y generó importantes demoras en la circulación.