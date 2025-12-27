Sobre la Ruta 69-S

Tras el colapso, reconstruirán el puente sobre el arroyo Cululú, en La Pelada

Autoridades de la comuna de La Pelada confirmaron el inicio de las obras para reconstruir el puente sobre el arroyo Cululú, tras su colapso total. El viaducto es estratégico para la actividad productiva regional. La obra demandará cinco meses y reavivó el debate sobre el tipo de estructura.