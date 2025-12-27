Tras el colapso, reconstruirán el puente sobre el arroyo Cululú, en La Pelada
Autoridades de la comuna de La Pelada confirmaron el inicio de las obras para reconstruir el puente sobre el arroyo Cululú, tras su colapso total. El viaducto es estratégico para la actividad productiva regional. La obra demandará cinco meses y reavivó el debate sobre el tipo de estructura.
Tras más de 20 años de reclamos, avanzan con la reconstrucción del puente de La Pelada
Luego del colapso del puente provisorio sobre la Ruta Provincial 69-S, a la altura de La Pelada, el presidente comunal Cesar Mathey confirmó a El Litoral el inicio de las obras de limpieza y reconstrucción de un nuevo viaducto sobre el arroyo Cululú.
La estructura, que será una réplica del puente original, demandará un plazo de ejecución estimado en cinco meses.
El anuncio fue realizado tras una reunión mantenida en la sede comunal entre el presidente comunal de La Pelada, César Mathey, y el representante de la empresa Forestal G y E S.A., Guillermo Braem, firma que tendrá a su cargo la ejecución de los trabajos. Según se informó, las tareas comenzaron este viernes 26 de diciembre.
Tras más de 20 años de reclamos, avanzan con la reconstrucción del puente de La Pelada
La Ruta 69-S constituye un enlace vial estratégico entre las localidades de La Pelada y Humberto, y resulta clave para la actividad productiva de los departamentos Las Colonias y Castellanos, ya que es utilizada a diario para el traslado de granos, de la producción tambera de la zona y vacunos.
Estructura en debate
“El nuevo puente será una réplica del original, con dimensiones de 6 metros de ancho por 36 metros de largo, y se construirá utilizando madera de quebracho”, precisó Mathey a El Litoral, al tiempo que destacó la necesidad de avanzar con una solución definitiva para una problemática que se arrastra desde hace décadas.
La confirmación de la obra se produjo luego del colapso total del puente provisorio, ocurrido la pasada semana cuando un camión cargado con maíz intentó cruzar la estructura y esta cedió por completo. Afortunadamente, el conductor resultó ileso, aunque el vehículo quedó atrapado y el viaducto completamente destruido.
“Me avisaron alrededor de las 6.30 de la mañana. El puente quedó totalmente destruido. Ahora se está evaluando cómo retirar el camión. Por suerte, el camionero está bien”, había relatado el jefe comunal a El Litoral.
El derrumbe no tomó por sorpresa a las autoridades ni a los productores de la región. El puente colapsado era una estructura tipo Bailey montada de forma provisoria sobre una antigua base de algarrobo, instalada hace más de 20 años como una solución transitoria que, con el paso del tiempo, se volvió permanente.
Tras más de 20 años de reclamos, avanzan con la reconstrucción del puente de La Pelada
Durante casi 24 años, la Comuna de La Pelada elevó reclamos reiterados ante la Dirección Provincial de Vialidad solicitando la construcción de un nuevo puente.
Ya en 2001 se advertía sobre el avanzado deterioro de la estructura, situación que se agravó con el paso de los años y fue reflejada en diversas publicaciones periodísticas que alertaban sobre el riesgo que implicaba para el tránsito pesado.
Incluso durante 2024 y 2025, tras nuevos pedidos formales, la Dirección Provincial de Vialidad había iniciado un relevamiento del estado del viaducto. Sin embargo, antes de que se avanzara en una solución concreta, la estructura terminó colapsando.
Inversiones necesarias
En este contexto, el senador provincial por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola, se refirió a la situación y planteó reparos sobre el tipo de obra anunciada
“Esperamos que se pueda revertir esa mirada, que el gobierno provincial entienda que la inversión que se tiene que hacer es con materiales de construcción del siglo XXI”, señaló a Play TV en la ciudad de Esperanza, en alusión a la decisión de reconstruir el puente con madera de quebracho y no con una estructura de hormigón.
Cabe recordar que el propio presidente comunal confirmó que el nuevo puente sobre el arroyo Cululú no será de hormigón, sino que estará a cargo de una empresa forestal y será construido íntegramente en madera, replicando el diseño original.
La caída del puente generó un fuerte impacto en el interior productivo, ya que la interrupción de la Ruta 69-S no solo implica un corte de tránsito, sino también serias dificultades logísticas para una de las zonas productivas más importantes de la provincia de Santa Fe.
Con el inicio de las obras anunciado, desde la comuna esperan que la reconstrucción del puente permita cerrar una larga etapa de reclamos y brinde una solución definitiva a una problemática estructural que afectó durante décadas a la región, aunque el debate sobre el tipo de infraestructura a ejecutar sigue abierto.