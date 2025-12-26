Paseo del Molino: un desarrollo de Pilay que une pasado y futuro de Santa Fe

Contenido realizado por Pilay
El nuevo corazón de la ciudad late sobre calle Castellanos, donde la arquitectura moderna se fusiona con la tradición, redefiniendo el paisaje urbano y destacando la esencia cultural.
Contenido realizado por Pilay
La ciudad de Santa Fe atraviesa un proceso de crecimiento en los últimos años, impulsado por su gente y un gran número de empresas que apuestan por la ciudad. Una de ellas es Pilay, la desarrolladora con más de 45 años de trayectoria, que acaba de entregar el primero de los siete edificios de un proyecto que llega para transformarlo todo: Paseo del Molino. Donde antes había historia y recuerdos para la ciudad, hoy empieza a tomar forma un nuevo punto de encuentro.
Siete torres conectadas a través de una plaza verde central, ubicada en altura, que se convierte en el corazón del complejo; tres niveles de cocheras; una galería comercial que transforma el acceso en un pequeño paseo para disfrutar. Todas estas características convierten a Paseo del Molino en un espacio destacado, pero hay mucho más. Su diseño está pensado en total sintonía con el imponente Molino Fábrica Cultural, y logra integrar viviendas, locales comerciales y espacios verdes con una mirada muy actual y respetuosa del entorno: desde los departamentos se pueden apreciar las emblemáticas bóvedas cáscaras diseñadas por Amancio Williams, que son parte del carácter único del lugar. Sin dudas, se trata de un proyecto que pone en valor el presente y reafirma la apuesta por el futuro de la ciudad.
Esta fecha marca un antes y un después en la historia de este desarrollo, con la entrega de San Jerónimo 87, la primera de las siete torres del proyecto.
Se trata de un edificio de 69 departamentos —41 de un dormitorio y 28 de dos—, con materiales y terminaciones de primer nivel, y un diseño minimalista, moderno y funcional. Además, en esta etapa se están entregando seis locales sobre calle Castellanos, que forman parte del paseo comercial y gastronómico a cielo abierto, sumándose a la actividad cultural ya existente en la zona.
La primera etapa se completará con la entrega de los edificios San Jerónimo 82, 86 y 81 durante los meses de enero y febrero del próximo año. Luego, se avanzará con las tres torres restantes, que continúan su ejecución a paso firme.
Paseo del Molino es mucho más que un conjunto de torres: representa un símbolo de todo lo que Santa Fe puede lograr, combinando progreso, movimiento y orgullo para todos los santafesinos.
Conocé más sobre el proyecto y sobre Pilay en su web: www.pilay.com.ar