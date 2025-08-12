#HOY:

Pilay invita a desarrollar el futuro con su nueva campaña

Pilay busca seguir mostrando el rumbo que la define.

Con el claim “Hagamos algo nuevo”, Pilay presenta su nueva campaña de comunicación que refleja el camino recorrido durante los últimos 45 años y anuncia lo que viene.

La frase es una invitación a quienes buscan nuevas formas de invertir y de vivir, pero también es un compromiso. Significa construir sobre lo logrado durante su historia para descubrir y enfrentar nuevos desafíos, siempre con los mismos valores.

A través de las distintas piezas Pilay busca seguir mostrando el rumbo que la define desde siempre y que le permite innovar a través de una gran variedad de proyectos con estilos constructivos únicos, pensados para ofrecer el futuro que las personas están buscando. Esa innovación se sostiene gracias a la solidez que la define, fruto de la experiencia en el rubro que supieron transformar en visión.

Porque hacer algo nuevo es una invitación a ser protagonistas, a no esperar el futuro sino a desarrollarlo juntos, como desde hace más de 45 años. La campaña se puede encontrar en el canal de youtube de la marca como así también en sus redes sociales y en distintos soportes de las cuatro plazas en las que está presente: Santa Fe, Rosario, Córdoba y Paraná. Ingresá en pilay.com.ar y descubrí la variedad de desarrollos pensados para que encuentres la vida que siempre soñaste.

