Punta del Este: murió un motociclista tras chocar contra una conductora argentina

Un motociclista de 44 años murió en la tarde de este viernes tras un siniestro de tránsito en la rambla de la playa Brava, a la altura del cruce con la calle Francisca Fajardo, en Punta del Este (Maldonado).
El video del momento circula en redes sociales. El automóvil, de matrícula argentina, era conducido por una mujer de 34 años que fue asistida por la unidad médica, ya que presentó una crisis nerviosa.
Según informó la Jefatura de Policía de Maldonado, el hecho ocurrió sobre las 14. Tras un llamado al servicio de emergencias 911 se dio cuenta de un siniestro de tránsito que involucró a una motocicleta y un auto.
Al lugar asistió una unidad de emergencia médica móvil y personal policial. La emergencia asistió a las víctimas y constató el fallecimiento del motociclista.
Al lugar asistieron autoridades policiales, móvil de la seccional décima y Policía Científica.
En las redes sociales circula el video del momento de impacto.