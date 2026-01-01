Una nena de 9 años murió tras un ahogarse en un hotel de Oncativo

Una jornada que debía estar marcada por la celebración de la llegada del Año Nuevo terminó en tragedia en la localidad cordobesa de Oncativo. Una niña de 9 años murió este miércoles por la tarde tras sufrir un accidente en el Hotel Nono Luigi, donde se encontraba alojada junto a su familia.
El hecho ocurrió alrededor de las 19 en la habitación del establecimiento hotelero. Según las primeras informaciones, la menor se encontraba con sus padres, una pareja de aproximadamente 40 años, y otros familiares que habían viajado desde Córdoba capital para recibir el 2026.
De acuerdo a los datos preliminares, el accidente se habría producido en el jacuzzi de la habitación. Tras la situación de emergencia, se dio aviso inmediato al servicio médico del hotel, que actuó en primera instancia hasta el arribo de una ambulancia.
Traslado de urgencia y esfuerzo médico
La nena fue trasladada de urgencia a la Clínica Gatti de Oncativo, donde ingresó en estado crítico con un cuadro de broncoaspiración. El personal médico inició de inmediato maniobras de reanimación avanzada que se extendieron durante más de 40 minutos.
Pese a los esfuerzos realizados por el equipo de salud, no fue posible revertir el cuadro y se confirmó el fallecimiento de la menor, generando una profunda conmoción entre los familiares y en la comunidad local.
Investigación judicial en curso
Tras el deceso, tomó intervención la Justicia, que dispuso la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente. Personal de criminalística trabajó en el hotel realizando las pericias correspondientes.
El objetivo de la investigación es determinar cómo ocurrió el hecho y si existieron responsabilidades vinculadas a las condiciones del lugar o a las medidas de seguridad del establecimiento.
La tragedia causó un fuerte impacto en Oncativo, especialmente por haberse producido en vísperas de Año Nuevo, y dejó un profundo dolor en la familia de la niña y en quienes se encontraban alojados en el hotel al momento del episodio.