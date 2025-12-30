Tragedia en Goya: murió una mujer tras intentar encender una parrilla con alcohol
Ocurrió durante la Navidad en una vivienda particular y derivó en quemaduras de extrema gravedad que obligaron a su traslado a un hospital de alta complejidad, donde falleció tras varios días de internación.
La víctima agonizó durante tres días por las graves quemaduras.
La ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes, quedó conmocionada tras una tragedia doméstica ocurrida durante la Navidad. Una mujer murió luego de sufrir quemaduras gravísimas al intentar encender el carbón de una parrilla con alcohol etílico, una práctica de alto riesgo que en pocos segundos puede derivar en consecuencias irreversibles.
La víctima, identificada con el apellido Ayala, falleció este domingo en el Hospital José Ramón Vidal, en la capital correntina, después de permanecer tres días internada en estado crítico a raíz de las lesiones sufridas.
Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió el 25 de diciembre en una vivienda ubicada sobre la calle Haití al 300, en la ciudad de Goya. En el marco de una reunión familiar, la mujer intentó avivar las brasas del fogón arrojando alcohol etílico. La reacción fue inmediata: una llamarada la envolvió y le provocó quemadurasde extrema gravedad en distintas partes del cuerpo.
El fuego se propagó de forma repentina, sin darle posibilidad de reacción. Las lesiones sufridas fueron tan severas que la situación se tornó crítica desde el primer momento, lo que motivó una rápida intervención médica.
Trasladosyhoras decisivas
Luego del accidente, fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Dr. Camilo Muniagurria de Goya, donde ingresó en estado crítico y quedó internada en la unidad de terapia intensiva.
Con el paso de las horas, y ante la complejidad del cuadro clínico, los profesionales decidieron derivarla al Hospital José Ramón Vidal, en la ciudad de Corrientes, centro de mayor complejidad para el tratamiento de quemaduras graves.
La víctima murió en el Hospital José Ramón Vidal de Corrientes.
Pese a los esfuerzos del equipo médico y a las medidas adoptadas para estabilizarla, el estado de la paciente se agravó. Finalmente, la mujer murió alrededor de las 11 de la mañana del domingo, confirmaron fuentes policiales.
Investigación yadvertencia oficial
En el lugar del hecho intervino personal de la Comisaría Segunda de Goya, que dio aviso inmediato a la Unidad Fiscal en turno. La Justicia inició las actuaciones correspondientes con el objetivo de establecer formalmente las circunstancias del accidente, aunque todo indica que se trató de un hecho doméstico sin intervención de terceros.
Tras lo ocurrido, desde las fuerzas de seguridad y los bomberos reiteraron una advertencia clave: el uso de líquidos inflamables como alcohol o nafta para encender fuego representa un riesgo extremo. Este tipo de prácticas, pueden provocar explosiones repentinas, quemaduras severas y, como en este caso, consecuencias fatales en cuestión de segundos.
Las autoridades remarcaron la importancia de utilizar únicamente métodos seguros para encender parrillas o fogones y de extremar las precauciones, especialmente durante fechas festivas, cuando este tipo de accidentes suele incrementarse.
La muerte de la mujer generó un fuerte impacto en la comunidad goyana, que atraviesa días de dolor y reflexión tras una Navidad marcada por la tragedia.