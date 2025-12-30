Murió un hombre al ahogarse en una cascada en La Cumbrecita, Córdoba

Un hombre de 35 años, domiciliado en la ciudad de Córdoba Capital, murió este lunes tras ahogarse en el sector conocido como La Cascada dentro de la localidad de La Cumbrecita, en el valle de Calamuchita, provincia de Córdoba.
Un hombre de 35 años falleció este lunes tras sumergirse en el curso de agua de una cascada en La Cumbrecita. Los acompañantes intentaron reanimarlo, y las autoridades investigan las circunstancias del hecho.
El hecho se registró minutos después de las 18 horas, cuando la víctima se introdujo en el curso de agua junto a dos amigos en un paraje natural que forma parte de los atractivos turísticos de esa zona serrana.
Por motivos que aún se investigan, el hombre no volvió a la superficie y quedó sumergido. Sus acompañantes lograron sacarlo del agua e iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron revertir el estado de la víctima.
Bomberos Voluntarios de La Cumbrecita y la Policía local trabajaron en el lugar, donde también se dispuso el accionar de la Policía Judicial para realizar las actuaciones de rigor y esclarecer las circunstancias de la muerte. El cuerpo fue trasladado posteriormente para las pericias correspondientes.
La tragedia causó consternación entre los vecinos y turistas presentes, y renueva la atención sobre los riesgos que implican los espejos de agua y cursos naturales en entornos serranos, donde las condiciones del terreno y la profundidad pueden ser variables.
La Cumbrecita es un pueblo de montaña peatonal ubicado en el valle de Calamuchita, caracterizado por su entorno natural, senderos y cascadas que atraen a turistas durante todo el año, especialmente en temporada veraniega.
El acceso a la cascada y otros atractivos se realiza a pie a través de senderos que atraviesan zonas de relieve irregular y cursos de agua.
El sector conocido como La Cascada —parte de los atractivos naturales del arroyo— puede presentar diferencias de profundidad y corrientes que, en determinados puntos, resultan engañosas para quienes no están familiarizados con el lugar
El accidente de este lunes se suma a otros hechos ocurridos en años anteriores en la misma región y otras zonas serranas, donde personas sufrieron accidentes al intentar nadar o ingresar al agua.
En 2022, por ejemplo, un turista de 34 años falleció tras resbalar y caer en una olla profunda del arroyo Almbach en La Cumbrecita mientras estaba acompañado por su hija, hecho por el cual se trabajó más de una hora para rescatar el cuerpo.
Las autoridades y guías locales suelen aconsejar precaución a visitantes que se acercan a zonas de agua, especialmente en días de alta afluencia de turistas o tras lluvias, cuando las corrientes y niveles pueden volverse más impredecibles.
Si bien no todos los sectores cuentan con presencia de guardavidas permanentes, se recomienda a los visitantes extremar la atención y respetar las señalizaciones que puedan existir en senderos y áreas de baño.