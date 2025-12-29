Río Tercero: un nene de 9 años fue baleado con un rifle de aire comprimido

Un grave episodio conmocionó este sábado por la tarde a la ciudad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, cuando un nene de 9 años resultó herido tras recibir un disparo en la cabeza con un rifle de aire comprimido. El hecho ocurrió mientras el menor jugaba al aire libre y derivó en la detención de un hombre de 48 años, quien horas más tarde confesó su responsabilidad.
El caso generó una rápida intervención policial y sanitaria, y si bien la situación fue alarmante, las autoridades confirmaron que el niño se encuentra fuera de peligro.
Elhecho
Según trascendió, el hecho se produjo en el barrio Intendente Ferrero, cuando el menor se encontraba jugando junto a su hermano a orillas del río. En ese contexto, recibió el impactode un balín que le dio en el costado derecho de la cabeza.
El hecho ocurrió en Río Tercero, Córdoba.
Antes de la entrega del agresor, efectivos policiales tomaron declaración a la madre del niño, una mujer de 44 años, quien aportó detalles clave sobre cómo se produjo la herida y el lugar donde se encontraba su hijo al momento del disparo.
La situación causó preocupación entre los vecinos de la zona, que alertaron a las autoridades tras advertir lo ocurrido.
Asistencia médicayevolución del niño
Tras el disparo, el menor fue asistido de inmediato por personal de Bomberos Voluntarios, que llegó rápidamente al lugar. El nene fue trasladado consciente al hospital local, donde recibió atención médica especializada.
Luego de realizarse los estudios correspondientes, los profesionales de la salud confirmaron que el niño se encuentra fuera de peligro, aunque continuó bajo observación médica por prevención debido a la zona donde recibió el impacto.
La entregadelagresor
Horas después del episodio, un hombre de 48 años se presentó en una comisaría de Río Tercero y confesó haber efectuado el disparo. El sospechoso fue identificado por sus iniciales como R.B.L. y quedó inmediatamente detenido.
Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un rifle de aire comprimido calibre 5.5 y una caja de balines, elementos que fueron incorporados como pruebas a la causa judicial.
Por disposición de la fiscal de turno, el hombre fue imputado por el delito de lesiones calificadas y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.