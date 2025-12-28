Un partido entre amigos terminó a las piñas en Rafaela

En el transcurso de la semana pasada, lo que debía ser un partido de fútbol 5 entre amigos y conocidos terminó en una violenta y escandalosa escena que trascendió en las últimas horas luego de que se dieran a conocer los registros de la cámara de seguridad del complejo deportivo donde se desarrollaba el encuentro.
Chipi Gandín, protagonista de la pelea que se hizo viral.
El episodio tuvo lugar en la ciudad de Rafaela y entre los protagonistas del bochornoso espectáculo figura el nombre de Darío “Chipi” Gandín, el ex delantero de Atlético y de Colón que fue señalado como uno de los agresores.
Del insulto a la agresión
Respecto de lo sucedido, según revelaron testigos y se advierte en el video, dos de las personas que estaban jugando comenzaron a insultarse por una acción de juego. La situación fue escalando hasta que ambos comenzaron a tomarse a golpes de puño. Uno de ellos era Gandín, quien al igual que su contrincante se siguieron golpeando a pesar de que sus compañeros trataban de separarlos.
A lo Tyson. En plena gresca, Gandín intentó morder a su "rival".
Una de Tyson
Uno de los datos salientes que deja el video que trascendió, es que en el medio de la gresca el ex 9 de Colón y de la crema le muerde la oreja a su rival, emulando la icónica acción del ex campeón mundial de boxeo Mike Tyson sobre Evander Holyfield. De acuerdo a la información suministrada por fuentes policiales, el hecho derivó en una denuncia más allá de que no pasó a mayores.