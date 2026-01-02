#HOY:

Tragedia en la Ruta 9: un trabajador murió bajo una casilla de peaje que tumbó el viento

Sucedió en Estación Juárez Celman. Investigan las causas del episodio que resultó, además, con otras dos personas heridas.

En un grave episodio ocurrido en medio de la tormenta de viento y piedra, un trabajador del peaje murió este jueves a la tarde y otros dos resultaron heridos luego de que el viento tumbara casillas de las cabinas ubicadas en la ruta nacional 9 norte a la altura de Estación Juárez Celman, en el departamento Colón, en Córdoba.

Investigan el hecho

Fuentes oficiales señalaron que la víctima fatal fue un supervisor de Caminos de las Sierras, quien tenía 61 años. Hubo otras dos personas heridas que fueron trasladadas a centros de salud, aunque su estado no sería de riesgo.

Sucedió a las 16.30 a la altura de la cabina del peaje en la ruta nacional 9 norte, kilómetro 729, entre Estación Juárez Celman y Jesús María.

Las fuentes indicaron que por las inclemencias climáticas se tumbaron casillas del peaje. “El fallecido sería un supervisor que cuando llegó la tormenta salió a supervisar y en esa circunstancias volaron las casillas y una lo aplastó”, dijo una fuente vinculada a la investigación del trágico hecho.

Trabajan en el lugar bomberos, policías y personal de Caminos de las Sierras. Se espera que Policía Judicial realice los peritajes.

El peaje no funciona

Según informan desde Caminos de las Sierras, la ruta 9 Norte está actualmente operativa, aunque no está funcionando la estación de peaje.

