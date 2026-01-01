Video

Intensa caída de granizo en Córdoba: la tormenta afecto a varias localidades y dejó autos destrozados en el aeropuerto

En plena alerta amarilla, un frente de tormenta con caída de granizo avanzó desde el Valle de Paravachasca y alcanzó Córdoba capital durante la siesta. Hubo reportes en distintos barrios y videos que mostraron daños en autos, incluso en el Aeropuerto Ambrosio Taravella.