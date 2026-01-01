Intensa caída de granizo en Córdoba: la tormenta afecto a varias localidades y dejó autos destrozados en el aeropuerto

Una fuerte tormenta con granizo sorprendió a Córdoba en las primeras horas de la siesta de este jueves, en el inicio de 2026, en un contexto de calor extremo y alerta amarilla por fenómenos intensos. El frente ingresó desde las sierras y, en pocos minutos, cambió el escenario: del bochorno al ruido seco de la piedra golpeando techos y chapas.
Según los reportes, el fenómeno se originó en el Valle de Paravachasca y fue advertido primero en localidades como La Paisanita, Alta Gracia, Los Aromos, Anisacate, Falda del Carmen y San Clemente, antes de continuar su desplazamiento hacia la Capital.
Ya en la ciudad de Córdoba, la caída de granizo se sintió en distintos barrios del sur y del norte, donde varios vecinos señalaron que las piedras fueron de mayor tamaño.
En paralelo, también circularon videos e imágenes de autos afectados por la pedrada en el Aeropuerto Ambrosio Taravella, donde el granizo impactó sobre unidades estacionadas y generó abolladuras y roturas visibles, de acuerdo a lo mostrado en publicaciones que se viralizaron durante la tarde.
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía vigente la alerta amarilla por tormentas, con advertencias por lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Tras el paso del frente, se registró un leve descenso de temperatura y, cerca de una hora después, el sol volvió a asomarse en la ciudad, aunque con la recomendación de seguir atentos a nuevos pulsos de inestabilidad.