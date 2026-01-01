#HOY:

Choque fatal en Buenos Aires: dos muertos al cruzar en rojo

El siniestro ocurrió en la madrugada del 1° de enero de 2026 en la ciudad de Buenos Aires. Una moto cruzó el semáforo en rojo y fue embestida por un colectivo de la línea 166. Murieron sus dos ocupantes.

El accidente ocurrió en el cruce de Juan B. Justo y Córdoba, en Buenos Aires.
Por: 

Dos personas murieron en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del primer día del año en la ciudad de Buenos Aires. El hecho tuvo lugar en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Córdoba, donde colisionaron una motocicleta y un colectivo de la línea 166.

De acuerdo a las primeras informaciones, la moto cruzó el semáforo en rojo y fue embestida por el colectivo que circulaba por el carril exclusivo del Metrobús. El impacto fue letal para los dos ocupantes del vehículo menor, que fallecieron en el lugar.

Operativo policial y calles cortadas

Tras el accidente, se desplegó un amplio operativo en la zona con presencia de la Policía de la Ciudad y personal del SAME. Ambos organismos confirmaron los dos decesos y se encargaron de preservar la escena del siniestro.

El tránsito fue interrumpido en su totalidad en ambas avenidas, generando desvíos y complicaciones en el inicio de la jornada del 1° de enero. No se informó aún la identidad de las víctimas.

