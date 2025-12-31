Diciembre se va con un impactante número de motos y autos retenidos en la ciudad de Santa Fe
Con relación a noviembre, la cantidad de vehículos secuestrados por distintas infracciones aumentó casi 50% en el último mes de 2025. En este período, las detenciones por falta de documentación y de casco proyector subieron 60%.
El municipio intensificó los controles de tránsito en todo 2025. Crédito: Gentileza
Al analizar los números de los reportes oficiales que emite la Municipalidad local -a cargo del intendente Juan Pablo Poletti- sobre los vehículos retenidos por algún tipo de infracción en los distintos operativos de tránsito, el saldo de diciembre no deja de impactar. Más aún si se compara con meses anteriores.
Las contravenciones al Régimen de Infracciones y Penalidades de Santa Fe capital que se informan son detecciones de presencia de alcohol en sangre -alcoholemias positivas-, la falta de documentación para circular y de elementos de protección, como el casco protector, en el caso de los motociclistas.
En el último mes del año, la cantidad de vehículos que marcharon secuestrados al Corralón Municipal -o al nuevo playón de vehículos retenidos, como informó El Litoral- fueron 915: ha sido 123 los autos retenidos (incluyendo 2 coches ilegales de apps de viajes) y 790 motovehículos.
Ahora bien: en noviembre hubo 622 vehículos retenidos en los distintos operativos de control (134 automóviles y 488 motos). Si se cotejan estos números con los de diciembre, en el mes que despidió el 2025 hubo un incremento de casi el 50% de motos y coches secuestrados (47,1%).
No sólo eso, porque hay otro dato que preocupa: si bien el número de autos relativamente se mantuvo de un mes a otro, la suba de motos retenidas subió un 87,5%. Puede inferirse, además del ya reiterado “karma” de las inconductas viales en la ciudad capital, la disposición de las fotomultas para motociclistas(ver más abajo).
En retrospectiva
En octubre, este diario daba la noticia de que durante ese mes había caído el número de autos y motos retenidos con relación a septiembre. Si se comparan los números de aquel mes, donde fueron retenidos 376 vehículos -123 automóviles, 250 motos y 3 conductores de apps ilegales- con los de diciembre, aparecen porcentajes más impactantes aún.
Lo dicho: de octubre al último mes del año, el porcentaje de suba de vehículos secuestrados fue de 143,3%: El número de automóviles se mantuvo, pero la cantidad de motos secuestradas subió en diciembre un 216%.
Las infracciones
Como se dijo, una de las infracciones sobre las cuales desde la dirección de Tránsito municipal más se trabaja (con alómetros y alcoholímetros propios) es la presencia de alcohol en sangre (alcoholemias positivas, tanto en conductores como en motociclistas).
De noviembre a diciembre subió casi 50% el número de vehículos retenidos. Crédito: Gentileza
En noviembre, se reportaron 96 alcoholemias positivas en las calles de Santa Fe. Y en diciembre, fueron 71. Con lo cual, y en lo que quizás sea la última “buena noticia” dentro del comparativo intermensual, esta infracción se redujo en un 35,2%.
El valor dinerario de una multa actualizada por alcoholemia positiva “(conducir en estado de manifiesta alteración psíquica o de ebriedad o bajo la acción de tóxicos o estupefacientes (...)”, va de 190 Unidades Fijas, UF (319.960 pesos de mínima) a 2000 UF (3.368.000 pesos de máxima) y/o inhabilitación para conducir de 365 días.
La otra contravención más reportada, y quizás la que más impacta en el comparativo de un mes a otro, es la falta de documentación correspondiente para circular, más la falta del casco protector en el caso de motociclistas.
En noviembre, por estas infracciones se retuvieron 526 vehículos, fundamentalmente motos. Y durante el último mes del año, se reportaron 850 de rodados secuestrados por dichas contravenciones tipificadas en el aludido Régimen local de Infracciones y Penalidades: el incremento porcentual, con todo, fue del 61,5%.
Por conducir una moto sin el casco protector normalizado (es obligatorio hacerlo), tanto el conductor como el acompañante, la multa va de 50 UF (84.200 pesos, mínima) a 500 UF (842.000 pesos, máxima) y/o inhabilitación de hasta 60 días.
Lugares aleatorios
Los operativos de control municipal siempre son aleatorios, y nunca se informan antes de realizado tal procedimiento. Los lugares donde se ubican los inspectores de tránsito municipales, más los de la GSI (con los binomios policiales) son variados, pero siempre apuntan a espacios de gran circulación vehicular.
Algunos de estos sectores son las avenidas Gorriti, Gob. Freyre, Aristóbulo del Valle, Av. Almirante Brown y Bulevar Gálvez-Pellegrini; y en los barrios 7 Jefes, Candioti, Mariano Comas, Liceo Norte y María Selva. También, en el microcentro y en el barrio Roma.
Fotomultas a motos
Como contó oportunamente El Litoral, el municipio, con el asesoramiento técnico de ingenieros de la UTN Santa Fe, implementa desde octubre el labrado de actas por infracciones en el tránsito a través de “fotomultas” para motociclistas en la ciudad.
Es la primera vez que se aplica esta iniciativa en esta capital, dado que la detección de infracciones por esta vía tecnológica siempre se hizo sobre automóviles.
Los automovilistas, más propensos a arrojar alcoholemia positiva. Crédito: Gentileza
En el ejido urbano hay poco más de 35 cámaras/dispositivos que disparan fotos sobre vehículos que incurren en contravenciones dentro del espectro vial. Estos dispositivos debían ser actualizados tecnológicamente para poder controlar a las motos: tal fue el trabajo que hizo la facultad regional mediante Inteligencia Artificial (IA).
Con la adaptación tecnológica de estos dispositivos, se pueden confeccionar actas de infracción -siempre hablando de motociclistas-, por cruces de semáforo en rojo, por el no uso del casco protector, por exceso de ocupantes y por la invasión de senda peatonal.
Esta medida, que apunta a generar conciencia vial en que usar el casco protector salva vidas, quizás esté impactando en la gran cantidad de motos retenidas durante diciembre.
“El intendente (Poletti) está preocupado por la gran cantidad de infracciones que los motociclistas cometen en la ciudad. Hablamos de un medio de transporte de alto riesgo, en el cual se pone en juego la vida del conductor y también de terceros”, había declarado a este medio Ana Caprio, Administradora de la Justicia de Faltas.