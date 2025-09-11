Entre la ilegalidad y los controles: los choferes de las apps de viajes se la juegan por sumar ingresos

Mirá también

Dudas por las apps de viajes más usadas e ilegales en Santa Fe: ¿la "condición" es habilitar viajes en moto?

Los viajes por “moto taxi”, prohibidos por ordenanza. Crédito: Archivo

Se recalienta el debate por las apps de viajes en Santa Fe: la lupa está puesta en las "moto taxis"

Unos 380 choferes iniciaron el registro para trabajar con apps de viajes en Santa Fe

La meta: condiciones laborales igualitarias, sin competencia desleal. Crédito: Archivo

“Las aplicaciones de viajes no las trajo Poletti, estaban desde antes de mi gestión”