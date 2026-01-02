Mar del Plata: la temperatura del agua del mar superó el récord

La temperatura del agua del mar en Mar del Plata superó en los últimos días el récord histórico para esta época del año y generó un fuerte impacto entre turistas, guardavidas y especialistas en ciencias del mar.
El fenómeno se vincula a anomalías térmicas regionales y al calentamiento global, según los primeros análisis técnicos.
De acuerdo con los datos de monitoreo costero, la temperatura marina mostró un incremento sostenido en las últimas semanas y se posiciona por encima del promedio histórico para el período de verano en la costa atlántica bonaerense.
Los especialistas señalan que se trata de un evento excepcional en la serie histórica de registros, cuya magnitud supera las variaciones climáticas estacionales habituales.
Entre los factores que podrían haber influido, mencionan:
En playas del centro, Punta Mogotes y zona sur, guardavidas y operadores de balnearios confirmaron que los bañistas entran al mar con mayor frecuencia y permanecen más tiempo en el agua.
Muchos describen la experiencia como “similar a destinos más cálidos”, un comportamiento poco habitual para el mar marplatense, históricamente reconocido por sus temperaturas frías incluso en verano.
Si bien el fenómeno genera un escenario favorable para la actividad turística, investigadores del sector remarcan que el aumento térmico puede tener efectos sobre:
También subrayan la importancia de profundizar el monitoreo científico para evaluar la evolución del evento en las próximas semanas.
Las estaciones de medición continuarán registrando datos para determinar si se trata de un episodio puntual o una tendencia sostenida durante la temporada.
Los informes actualizados permitirán conocer el impacto real del fenómeno sobre el ambiente marino y la dinámica turística en la ciudad.