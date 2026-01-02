Neuquén

Murió una joven tras desbarrancar en Quila Quina: había sido internada en grave estado

Guadalupe, oriunda de Buenos Aires, falleció este viernes como consecuencia de un accidente ocurrido en Quila Quina, cerca de San Martín de los Andes. El auto en el que viajaba cayó 70 metros y volcó. Su acompañante continúa internada.