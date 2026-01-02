#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Neuquén

Murió una joven tras desbarrancar en Quila Quina: había sido internada en grave estado

Guadalupe, oriunda de Buenos Aires, falleció este viernes como consecuencia de un accidente ocurrido en Quila Quina, cerca de San Martín de los Andes. El auto en el que viajaba cayó 70 metros y volcó. Su acompañante continúa internada.

Neuquén: murió una joven que se había accidentado en Quila QuinaNeuquén: murió una joven que se había accidentado en Quila Quina
Seguinos en
Por: 

Una joven oriunda de Buenos Aires falleció este viernes luego de sufrir un grave accidente vial en la localidad de Quila Quina, en la provincia de Neuquén. El siniestro se había producido el jueves, cuando el vehículo en el que se trasladaba junto a una amiga desbarrancó cerca de San Martín de los Andes.

La víctima, identificada como Guadalupe, fue trasladada al Hospital Ramón Carrillo en estado crítico. Allí ingresó con severas lesiones internas, incluyendo broncoaspiración, líquido en un pulmón, laceración hepática, fracturas vertebrales y desprendimiento de intestino. Pese al esfuerzo médico, no logró sobrevivir.

El auto, un Subaru Outback, habría intentado esquivar una motocicleta antes de perder el control y caer por un barranco de unos 70 metros, para luego volcar entre la vegetación.

Zona peligrosa y detalles del hecho

Según se informó, una de las jóvenes fue despedida del vehículo, mientras que la otra —quien llevaba puesto el cinturón de seguridad— fue rescatada del interior. Esta última permanece internada.

Las autoridades señalaron que la zona del accidente registra gran circulación vehicular durante la temporada de verano y que el desconocimiento del camino por parte de la conductora pudo haber influido en el desenlace fatal.

Seguinos en
#TEMAS:
Neuquén

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro