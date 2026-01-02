Murió una joven tras desbarrancar en Quila Quina: había sido internada en grave estado

Una joven oriunda de Buenos Aires falleció este viernes luego de sufrir un grave accidente vial en la localidad de Quila Quina, en la provincia de Neuquén. El siniestro se había producido el jueves, cuando el vehículo en el que se trasladaba junto a una amiga desbarrancó cerca de San Martín de los Andes.
La víctima, identificada como Guadalupe, fue trasladada al Hospital Ramón Carrillo en estado crítico. Allí ingresó con severas lesiones internas, incluyendo broncoaspiración, líquido en un pulmón, laceración hepática, fracturas vertebrales y desprendimiento de intestino. Pese al esfuerzo médico, no logró sobrevivir.
El auto, un Subaru Outback, habría intentado esquivar una motocicleta antes de perder el control y caer por un barranco de unos 70 metros, para luego volcar entre la vegetación.
Zona peligrosa y detalles del hecho
Según se informó, una de las jóvenes fue despedida del vehículo, mientras que la otra —quien llevaba puesto el cinturón de seguridad— fue rescatada del interior. Esta última permanece internada.
Las autoridades señalaron que la zona del accidente registra gran circulación vehicular durante la temporada de verano y que el desconocimiento del camino por parte de la conductora pudo haber influido en el desenlace fatal.